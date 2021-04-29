Дипломат напомнила, что подразделения СС участвовали в самых тяжелых военных преступлениях и Холокосте во время Второй мировой войны.

Посол Германии в Украине Анка Фельдгузен раскритиковала марш в честь дивизии СС "Галичина", который состоялся в Киеве накануне.

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Свою оценку мероприятия она обнародовала в своем Twitter.

"Подразделения Ваффен CC участвовали в самых тяжелых военных преступлениях и Холокосте во время Второй мировой войны. Никакие волонтерские организации, которые сегодня борются и работают за Украину, не должны ассоциироваться с ними", - написала дипломат.

Марш в честь "Галичины" в Киеве

Вечером 28 апреля на Арсенальной площади в Киеве начался Марш вышиванок, приуроченный к 76-й годовщине создания первой украинской дивизии «Галичина».

В мероприятии приняли участие около 100 человек, они устроили шествие через центр города. Активисты несли символику дивизии и современных украинских подразделений.

Еще до начала шествия один из присутствующих начал выкрикивать лозунги против марша (в частности - "эсэсовская сволочь"), однако полиция отвела его с места происшествия, чтобы избежать конфликтов.

Акция завершилась мирно, участники провели митинг на Майдане независимости и разошлись.

Дивизия СС "Галичина" - история

Украинская дивизия СС "Галичина" была создана в годы Второй мировой войны - 28 апреля 1943 года, под патронатом гитлеровской Германии. Основу дивизии составили добровольцы.

Дивизия вошла в состав «Waffen-SS» вместе с другими национальными формированиями, но для нее было сделано исключение и «Галичина», единственная из всех разнонациональных дивизий СС, получила опеку католических, а затем и православных священников.

28 июня 1944 г. по приказу командующего группой «Северная Украина» генерал-фельдмаршала Вальтера Моделя дивизию ввели в состав 13-го корпуса 4-й танковой армии, которая держала оборону 160-км участке фронта возле м. Бродив. Дивизия «Галичина» заняла вторую (запасную) линию обороны фронта длиной 36 км.

В ходе боевых действий дивизия попала в окружение и потеряла более 70% личного состава. В сентябре 1944 года была фактически переформирована заново. Использовалась в антипартизанских операциях в Словакии и Югославии, в конце войны вела бои в Австрии.

Оценка деятельности дивизии очень противоречива - критики приписывают ей преступления против польского и еврейского гражданского населения. По утверждению сторонников дивизии, Нюрнбергский процесс, рассматривавший военные преступления нацистов, не нашел доказательств совершения ею военных преступлений.

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Автор: Дмитрий Захаров