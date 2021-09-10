Во фракции подчеркнули, что провели анализ расследования журналистов, в котором говорилось о миллионных покупках 70-летней матери Андрея Клочко за последние два года.

Фракция "Слуга народа" в Верховной Раде поддержала своего депутата Андрея Клочко, 70-летняя мать которого купила имущество на 14 миллионов гривень, включая автомобиль Tesla.

Об этом в кулуарах парламента заявила спикер "СН" Юлия Палийчук, передает PavlovskyNews.

"Наша фракция имеет нулевую толерантность к проявлениям коррупции. Это мы неоднократно доказывали как голосованием за антикоррупционные законы, так и отношением к бывшим членам нашей фракции, которые обвиняются в коррупции", - подчеркнула она.

Именно в связи с этим, по словам Палийчук, часть из них была исключена из фракции.

"Мы проанализировали факты, приведенные в журналистском расследовании. Наш коллега Андрей Клочко заявил, что не имеет никакого отношения к приобретению объектов недвижимости своими близкими родственниками", - заявила спикер "СН".

"По состоянию на сегодня у нас нет оснований считать, что наш коллега Андрей Клочко причастен к этим покупкам и тем более, что в его действиях есть признаки нарушений или коррупции", - подчеркнула Палийчук.

Скандал вокруг Андрея Клочко - что узнали журналисты

7 сентября журналисты Bihus.Info сообщили, что за два года депутатства "Слуги народа" Андрея Клочко его 70-летняя мать Наталия купил имущество на 14,5 миллиона гривень.

Из реестра прав на недвижимость журналисты узнали, что в августе 2021-го Наталия Клочко приобрела две квартиры площадью 200 и 68 квадратных метров, а также нежилое помещение площадью 4,5 квадратных метров в ЖК Ривьера. Средняя стоимость одного метра в этом ЖК составляет 35 тысяч гривень. Общая сумма купленной недвижимости составила около 9,5 миллиона гривень.

Также журналисты выяснили, что женщина купила дом площадью 150 квадратных метров в селе Победа Броварского района Киевской области. По этому адресу находится коттеджный поселок Viva Village Town с 13 таунхаусами. По данным журналистов, дома меньшей площади там продавали за 1,8 миллиона гривень.

А в 2020 году, по данным Bihus.Info, Наталья Клочко примерно за 2 миллиона гривень купила земельный участок на территории закрытого коттеджного городка на 24 соток в Блиставице недалеко от Киева. Кроме того, она купила автомобиль Tesla Model X 2016 года выпуска, цена которого стартует от 1,2 миллиона гривень.

Как отреагировал на расследование Андрей Клочко

На своей странице в Facebook Андрей Клочко заявил, что не причастен к покупкам своей матери.

"Я - совершеннолетний человек, с родителями не живу уже 14 лет, имею свою семью. К приобретению недвижимости, о которой сообщили журналисты, не имею никакого отношения. Это касается только моей мамы и моей сестры. Что-то комментировать за них считаю некорректным", - отметил он.

По словам Клочко, маме с покупками помогает сестра, которая является обеспеченным человеком.

"Моя сестра помогает маме, она является обеспеченным человеком и имеет медицинский бизнес, ее муж возглавляет местный филиал международной компании. Они способны обеспечить себя и осуществлять операции с недвижимостью без моей помощи и тем более - согласия", - добавил нардеп Андрей Клочко.

Автор: Григорий Бондарь