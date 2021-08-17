Денисова призвала генконсула Украины Малышевского, международные правозащитные организации посетить судебные заседания для недопущения нарушения прав граждан Украины.

Сегодня в Южном окружном военном суде в Ростове-на-Дону состоятся сразу пять судебных заседаний в так называемой "деле Хизб ут-Тахрир".

Об этом сообщила уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова в Facebook.

Так, ожидается рассмотрение дела по существу в отношении участников так называемой "второй симферопольской группы Хизб ут-Тахрир" в подгруппе Энвера Аметова, Османа Арифмеметова, Яшара Муединова, Руслана Сулейманова и Рустема Шейхалиева.

Также состоится заседание по делу так называемой "второй симферопольской группы Хизб ут-Тахрир" в подгруппе Тофика Абдулгазиева, Владлена Абдулкадирова, Теймура Абдуллаева, Меджита Абдурахманова, Биляла Адилова.

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Кроме того, запланировано заседание по делу в отношении Эмиля Зиядинова, учителя физкультуры, который заключен за активную гражданскую позицию относительно незаконного преследования крымских татар. Во время заседания ожидается допрос тайного свидетеля ФСБ.

По делу Ленура Сейдаметова и Тимура Ялкабова запланировано предварительное заседание. 23 июля подконтрольный России "Верховный суд Крыма" отклонил апелляционную жалобу защиты на продление им меры пресечения.

Также ожидается рассмотрение дела Олега Федорова и Эрнеста Ибрагимова по существу. 19 мая подконтрольный России "Верховный суд Крыма" отказал в удовлетворении апелляционной жалобы защиты на постановление так называемого "Киевского районного суда" во временно оккупированном Крыму о продлении срока содержания их под стражей. "Суд" не принял во внимание, что на иждивении у Ибрагимова находятся четверо малолетних детей и беременная жена.

Денисова обратилась к генеральному консулу Украины в Ростове-на-Дону Тарасу Малышевскому, международным правозащитным организациям посетить судебные заседания для недопущения нарушения прав граждан Украины.

Автор: Светлана Закелова