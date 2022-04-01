Сейчас ряд государств поднимают вопрос исторической принадлежности тех или иных территорий к своим странам.

Сейчас ряд государств в мире поднимают исторический вопрос о принадлежности тех или иных территорий к своим странам.

Об этом сказал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов в эфире информационного телемарафона.

Отвечая на вопрос, как это объяснить, он сказал: "Я бы сказал, историческая справедливость".

"В результате этой войны, когда развалится Российская Федерация, а так оно и будет абсолютно стопроцентно происходить... Япония получит свои четыре острова Курильской гряды, которые у них забрали после Второй мировой войны. Если будет желание Польши забрать себе Калининград, то они смогут это сделать по результатам этой войны", - сказал Данилов.

Как сообщал УНИАН, власти Японии резко отреагировала на выход России из переговоров по мирному договору и заморозку совместных экономических проектов, связанных со спорными Курильскими островами.

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