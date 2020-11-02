Среди авторов документа - председатель парламента Разумков и члены разных фракций.

В Верховной Раде Украины зарегистрирован законопроект, которым предлагается восстановить отмененные Конституционным судом нормы об электронном декларировании.

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Как сообщает корреспондент УНИАН, авторами проекта закона «О возобновлении действия отдельных положений закона «О предотвращении коррупции» и Уголовного кодекса Украины» (регистрационный номер 4304) являются председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков и члены разных фракций парламента, в частности, "ЕС", "Голос" и "Слуга народа".

В пояснительной записке к документу сказано, что 27 октября Конституционным судом Украины принято решение № 13-р/2020, которым признан неконституционным ряд норм законодательства, касающегося электронного декларирования.

В связи с этим решением возникли существенные законодательные пробелы, в частности в части регулирования деятельности НАПК и функционирования Единого государственного реестра деклараций лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления.

"Такое состояние антикоррупционного законодательства не способствует обеспечению выполнения Украиной международно-правовых обязательств в сфере предотвращения коррупции", - говорится в записке.

Законопроектом предусматривается внесение изменений в закон "О предотвращении коррупции", которыми предлагается восстановить права НАПК, в частности предоставить право:

получать в установленном законом порядке по письменным запросам от государственных органов, органов власти Автономной Республики Крым, органов местного самоуправления, субъектов хозяйствования независимо от формы собственности и их должностных лиц, граждан и их объединений информацию, в том числе с ограниченным доступом, необходимую для выполнения возложенных на него задач;

иметь непосредственный автоматизированный доступ к информационно-телекоммуникационным и справочным системам, реестрам, банкам данных, в том числе тех, что содержат информацию с ограниченным доступом, владельцем (администратором) которых являются государственные органы или органы местного самоуправления, пользоваться государственными, в том числе правительственными, средствами связи и коммуникаций, сетями специальной связи и другими техническими средствами;

вести учет и обнародование деклараций; осуществлять их контроль и проверку; осуществлять мониторинг образа жизни в отношении субъектов на которых распространяется действие закона № 1700.

При этом авторы законопроекта предлагают поручить правительству разработать законопроект об особенностях правовых и организационных основ функционирования системы предотвращения коррупции в отношении судей, а также механизма привлечения их к ответственности, учитывая правовую позицию КСУ.

Народный депутат Украины Ярослав Юрчишин (фракция "Голос") написал в Facebook, что "ситуация, в которой оказалась Украина из-за решения Конституционного суда, несет угрозу нашей независимости".

При этом он заявляет, что законопроектом предусмотрено "вернуть нормы о е-декларировании, которые были уничтожены решением Конституционного суда". Именно поэтому, подчеркнул он, депутаты от "Голоса" стали соавторами законопроекта о немедленном возвращении норм о декларировании №4304.

"Мы считаем, что в условиях влияния отдельных олигархов и пророссийских политиков есть высокие риски для конструктивной работы Конституционного суда в нынешнем виде. Поэтому депутаты "голоса" будут инициировать изменения в закон о КСУ относительно кворума его работы. Этот закон будет внесен в ближайшее время", - написал депутат.

По его убеждению, должен быть честный и прозрачный отбор кандидатов на вакантные вакансии в Конституционный суд.

"Правоохранительные органы должны немедленно отреагировать на заявления наших депутатов относительно работы Конституционного суда и принять решение в конфликте интересов", - добавил Юрчишин.

КСУ против антикоррупционной системы

27 октября Конституционный суд по представлению 47 народных депутатов принял решение, которым отменил статью 366-1 Уголовного кодекса, которая предусматривает ответственность за недостоверное декларирование.

Также КС признал неконституционными положения законов о проверке е-деклараций чиновников и отменил полномочия НАПК с проверки деклараций и выявления конфликта интересов.

Конституционный суд своим решением лишил НАПК доступа к госреестрам, необходимых для проведения спецпроверок деклараций кандидатов на руководящие должности в органы власти. Без этой проверки ни один руководитель государственного органа не может быть официально назначен.

28 октября это решение НАПК закрыло доступ к Единому государственному реестру деклараций.

В НАБУ заявили, что из-за решения КС все дела о недостоверном декларировании закроют, а уличенные на злоупотреблениях чиновники избегут ответственности.

29 октября открытый доступ к Госреестру е-деклараций был восстановлен во исполнение распоряжения Кабмина.

Зеленский внес в Верховную Раду проект закона № 4288, которым предлагается прекратить полномочия судей КСУ со дня вступления в силу закона, а субъектам назначения судей предлагает безотлагательно начать процедуру конкурсного отбора нового состава суда. В законопроекте говорится, в частности, что решение КС от 27 октября является «ничтожным (таким, что не создает правовых последствий) как такое, что было принято судьями Конституционного суда Украины в условиях реального конфликта интересов».

Сегодня, 2 ноября, Зеленский обратился к депутатам от партии «Слуга народа» и заявил, что время разговоров, уговоров и мягкости закончилось, нужно принять «жесткие решения» по Конституционному суду. Также президент заявляет, что если не остановить хаос, который "творит за деньги Конституционный суд", произойдет противостояние на улицах.

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Автор: Надя Пришляк