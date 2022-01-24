Дебаты по этому вопросу должны состояться в среду, 26 января.

В Парламентской ассамблее Совета Европы начали процедуру обжалования полномочий делегации депутатов Государственной думы Российской Федерации.

Трансляцию заседания ведут на сайте ПАСЕ.

Литовский депутат Эмануэлис Зингерис заявил, что хочет обжаловать полномочия российской делегации на правовых основаниях, поскольку предыдущие парламентские выборы в России, которые состоялись в сентябре 2021 года, по его словам, "не были свободными и справедливыми", и поэтому, по мнению литовского депутата, "российская делегация не является легитимной".

Читайте такжеРоссиян публично унизили в ПАСЕ из-за вакцинации "Спутником V"

Также он сказал, что российская делегация не выполняет резолюции, которые ранее принимались ПАСЕ и касались оккупации украинских и грузинских территорий, и решения по защите прав человека.

Депутат напомнил, что недавно в России ликвидировали признанное международным сообществом Международное общество "Мемориал", а российское правительство отравило и отправило в тюрьму оппозиционного критика Алексея Навального.

Участники зимней сессии ПАСЕ поддержали обжалование Зингериса. Соответствующее предложение получило поддержку необходимого числа членов сессии от не менее 5 различных национальных делегаций.

Комитет по правилам процедуры, иммунитетам и институциональным вопросам должен подготовить мнение по этому поводу. Мониторинговый комитет должен отчитаться в течение 24 часов. Дебаты по этому вопросу должны состояться в среду, 26 января.

Член Постоянной делегации Верховной Рады Украины, народный депутат от фракции "Слуги народа" Евгения Кравчук тоже выступила с оспариванием полномочий российской делегации на основе процедурных оснований.

Она заявила, что в России избрания депутатов по спискам политических партий на общенациональных выборах в Государственную думу включают голоса с незаконно оккупированной и аннексированной территории Крыма.

Обжалование Кравчук тоже получило необходимое количество голосов.

Напомним, сегодня в Страсбурге открылась зимняя сессия ПАСЕ, которая продлится до 28 января.

Вас также могут заинтересовать новости: