13 октября 2021 года Верховный Суд Украины признал незаконными и отменил результаты конкурса в Национальное агентство по обеспечению качества высшего образования – организацию, которая занимается аккредитацией и оценкой образовательных программ учреждений высшего образования. Основанием для удовлетворения иска стало нарушение процедуры конкурса, проведенного еще в 2018 году.
Истец по этому делу Андреев Никита отмечает: "Поскольку конкурс по избранию нового состава Национального агентства уже на финальном этапе, нет риска невыдачи дипломов магистрам в январе 2022 года, чем постоянно манипулируют некоторые бывшие члены НАЗЯВО".
В парламенте тем временем зарегистрирован законопроект 6197, которым предлагается остановить указанный конкурс, объявить его заново, вместо этого назначить временный состав Национального агентства без конкурсной процедуры. В пояснительной записке к законопроекту депутаты-авторы отмечают, что "принятие предложенного законопроекта позволит устранить последствия, возникшие в результате решения изложенного в постановлении Кассационного административного суда".
Главное научно-экспертное управление Верховной Рады Украины раскритиковало законопроект, отметив в своем заключении следующее:
"По смыслу изложенного предложения непонятно каким образом, при каких процедурах будет сформирован временный состав Национального агентства по обеспечению качества высшего образования, ведь действующее законодательство не регулирует этот вопрос, а в соответствии с ч. 2 ст. 19 Конституции Украины органы государственной власти и органы местного самоуправления, их должностные лица обязаны действовать лишь на основании, в пределах полномочий и способом, предусмотреными Конституцией и законами Украины".
Педагоги, которые являются участниками группы в фейсбук "Новости высшего образования", предполагают, что парламент таким образом хочет обеспечить назначение во временный состав Национального агентства тех же членов, назначение которых ранее были признано Верховным Судом незаконными. В подтверждение своих предположений они ссылаются на первую версию этого законопроекта, которое было размещено в этой же общине, где было указано, что "Кабинет Министров имеет право утвердить временный состав НАЗЯВО из числа лиц, которые в последние осуществляли полномочия членов".
Отметим, что среди соавторов законопроекта есть председатель Комитета по вопросам науки, образования и инноваций Верховной Рады Украины Сергей Бабак и председатель Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук. Законопроект уже согласован профильным комитетом парламента, его рассмотрение в сессионном зале планируется на следующей неделе.