В парламенте зарегистрирован законопроект 6197, которым предлагается остановить указанный конкурс, объявить его заново, вместо этого назначить временный состав Национального агентства без конкурсной процедуры.

13 октября 2021 года Верховный Суд Украины признал незаконными и отменил результаты конкурса в Национальное агентство по обеспечению качества высшего образования – организацию, которая занимается аккредитацией и оценкой образовательных программ учреждений высшего образования. Основанием для удовлетворения иска стало нарушение процедуры конкурса, проведенного еще в 2018 году.

Истец по этому делу Андреев Никита отмечает: "Поскольку конкурс по избранию нового состава Национального агентства уже на финальном этапе, нет риска невыдачи дипломов магистрам в январе 2022 года, чем постоянно манипулируют некоторые бывшие члены НАЗЯВО".

В парламенте тем временем зарегистрирован законопроект 6197, которым предлагается остановить указанный конкурс, объявить его заново, вместо этого назначить временный состав Национального агентства без конкурсной процедуры. В пояснительной записке к законопроекту депутаты-авторы отмечают, что "принятие предложенного законопроекта позволит устранить последствия, возникшие в результате решения изложенного в постановлении Кассационного административного суда".

Главное научно-экспертное управление Верховной Рады Украины раскритиковало законопроект, отметив в своем заключении следующее:

"По смыслу изложенного предложения непонятно каким образом, при каких процедурах будет сформирован временный состав Национального агентства по обеспечению качества высшего образования, ведь действующее законодательство не регулирует этот вопрос, а в соответствии с ч. 2 ст. 19 Конституции Украины органы государственной власти и органы местного самоуправления, их должностные лица обязаны действовать лишь на основании, в пределах полномочий и способом, предусмотреными Конституцией и законами Украины".

Педагоги, которые являются участниками группы в фейсбук "Новости высшего образования", предполагают, что парламент таким образом хочет обеспечить назначение во временный состав Национального агентства тех же членов, назначение которых ранее были признано Верховным Судом незаконными. В подтверждение своих предположений они ссылаются на первую версию этого законопроекта, которое было размещено в этой же общине, где было указано, что "Кабинет Министров имеет право утвердить временный состав НАЗЯВО из числа лиц, которые в последние осуществляли полномочия членов".

Отметим, что среди соавторов законопроекта есть председатель Комитета по вопросам науки, образования и инноваций Верховной Рады Украины Сергей Бабак и председатель Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук. Законопроект уже согласован профильным комитетом парламента, его рассмотрение в сессионном зале планируется на следующей неделе.

Автор: Григорий Бондарь