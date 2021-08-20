Сергей Никифоров отметил, что изменился формат встречи президентов.

Пресс-секретарь главы Украинского государства Сергей Никифоров объяснил, почему президенту Украины Владимиру Зеленскому и президенту США Джозефу Байдену будет удобнее встретиться 31 августа.

Об этом Никифоров сказал на брифинге в офисе президента в пятницу.

"Вы уже знаете, что немного изменился формат встречи Владимира Зеленского с Джозефом Байденом. Добавилась встреча с глазу на глаз. И, соответственно, решили, что удобнее будет встретиться 31 августа. Мы на это с радостью согласились, потому что так президент Украины сможет полноценно, а не в спешке, принять участие в памятных мероприятиях к годовщине Иловайской трагедии 29 августа", – отметил он.

Читайте такжеПриедет ли Буттиджич: США могут поменять представителя на Крымской платформеНикифоров также отметил, что США сменили своего представителя на саммите "Крымской платформы", который состоится в Киеве 23 августа, и об этом должна официально сообщить американская сторона.

Как сообщал УНИАН, встреча в Вашингтоне президента Украины Владимира Зеленского и президента Соединенных Штатов Америки Джо Байдена перенесена на один день - на 31 августа.

Ранее встреча Зеленского и Байдена в Белом доме ожидалась на 30 августа.

Автор: Лидия Селезнева