В МИД также предложили оценить возможности усиления сотрудничества военно-морских сил стран-членов НАТО и Украины в бассейне Черного моря.

Министры иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба и Румынии Богдан Ауреску провели встречу на полях Анталийского дипломатического форума. Дипломаты обсудили возможность усиления сотрудничества стран НАТО и Украины в Черном море.

Как сообщили в пресс-службе МИД, Кулеба инициировал обсуждение дальнейших шагов на пути евроатлантической интеграции Украины.

Он также предложил оценить возможности усиления сотрудничества военно-морских сил стран-членов НАТО и Украины в бассейне Черного моря.

Стороны также обсудили широкий круг вопросов двусторонних отношений, от проведения в ближайшее время двусторонних консультаций по вопросам образования и развития пограничной инфраструктуры до создания новых возможностей в торговле и инвестициях между Украиной и Румынией.

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Ранее сообщалось, что в пятницу утром, 18 июня, в Одесский порт зашли два корабля НАТО.

Кроме того, недавно Военно-морские силы Украины и Королевства Великобритании провели совместные учения PASSEX в акватории Черного моря.

Украина и НАТО: что известно

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Автор: Виктория Гордиенко