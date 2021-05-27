Кроме кораблей и катеров, к учениям привлекался и вертолет.

В акватории Черного моря Военно-Морские Силы Украины и Великобритании провели совместную тренировку типа "PASSEX".

Двухдневная тренировка проходила в несколько этапов, в частности, корабельно-катерной группой было отработано маневрирование в строях и ордерах, организация противовоздушной обороны, отражение атак скоростных малоразмерных плавсредств условного противника, постановка дымовой завесы и тому подобное.

Кроме надводных боевых единиц, к учениям привлекался вертолет Ми-14 морской авиационной бригады национального флота, сообщает Служба по связям с общественностью Командования Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины.

Кроме того, как сообщается, личным составом были отработаны корабельные учения по передаче грузов воздушным и траверзным способом, ведению разведки, освещению морской обстановки в районах интенсивного гражданского судоходства и проведена поисково-спасательная операция.

Антитеррористические учения в акватории Черного моря

Ранее в Одесской области состоялись масштабные антидиверсионные учения на объектах повышенной опасности и транспортной инфраструктуры.

Участники учений отработали комплекс совместных действий для выявления и локализации злоумышленников, освобождения заложников и ликвидации потенциальных последствий чрезвычайных ситуаций.

Учения проходили в условиях, максимально приближенных к реальным, в том числе в ночное время и при сложных погодных условиях.

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Автор: Екатерина Лиманская