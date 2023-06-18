Антон Кориневич отметил, что нынешний темп рассмотрения дела достаточно хорош.

Посол по особым поручениям МИД Украины, агент Украины в Суде ООН Антон Кориневич спрогнозировал, когда суд в Гааге может принять решение по делу "Украина против РФ". Он считает, что это произойдет в срок от полугода или "немного больше" с даты завершения устных слушаний по сути.

Он напомнил, что Украина подала иск в 2017 году, а суд признал свою юрисдикцию в 2019 году и только сейчас завершил рассмотрение дела по существу.

"Нам всех хотелось бы, чтобы дела рассматривались быстрее, но именно таковы темпы международного правосудия Колеса правосудия крутятся не очень быстро, но крутятся Очень важно, что мы уже имели слушание по сути дела и следующий этап – это уже объявление решения Международного суда, которое, как мы надеемся, будет соответствующим и подтвердит, что РФ нарушила два международных договора. Нам бы хотелось, чтобы это все было быстрее, но это хороший темп для международного правосудия, учитывая еще и коронавирус, и сопроводительные ограничения. Поэтому надеемся, что уже скоро у нас будет решение суда", - отметил Кориневич в комментарии Украинскому радио.

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При этом он указал, что традиционно с даты завершения устных слушаний по сути и до дня принятия решения проходит около полугода или немного больше.

Иски Украины против России - что известно

28 февраля Украина обратилась в Европейский суд по правам человека с заявлением в отношении России в связи с "массовыми нарушениями прав человека, которые совершаются российскими войсками во время военной агрессии против суверенной территории Украины".

Позже Минюст подал иск против РФ в ЕСПЧ с требованием, чтобы Москва не только вывела свои войска со всей территории Украины, но и выплатила компенсации пострадавшим сторонам.

23 сентября суд в Страсбурге объявил, что уже 23 государства подали заявления в ЕСПЧ с просьбой присоединиться как третья сторона при рассмотрении иска Украины против России. 7 декабря 2022 года подали совместное заявление о вступлении в дело, возбужденное Украиной против РФ.

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