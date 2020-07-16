В мэрии Днепра силовики проводят обыски - источник
12:17, 16 июля 2020Политика
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Как сообщил источник, обыски проводит группа следователей из Киева.
Фото: gorod.dp.ua
С 10 утра в мэрии Днепра СБУ совместно с Офисом генпрокурора проводят обыски.
Об этом УНИАН сообщили источники в правоохранительных органах.
Сообщается, что обыски санкционированы судом в деле о хищениях государственных средств чиновниками городского совета г. Днепр и касаются земельных вопросов.
Как сообщил источник, обыски проводит группа следователей из Киева.
На данный момент пресс-служба мэрии Днепра недоступна для комментариев.
Также УНИАН стало известно, что обыски проводятся в Департаменте по работе с активами Днепровского городского совета в кабинете директора Дмитрия Мовшина.
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