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В мэрии Днепра силовики проводят обыски - источник

12:17, 16 июля 2020
Политика
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Фото: gorod.dp.ua

Об этом УНИАН сообщили источники в правоохранительных органах.

Сообщается, что обыски санкционированы судом в деле о хищениях государственных средств чиновниками городского совета г. Днепр и касаются земельных вопросов.

Как сообщил источник, обыски проводит группа следователей из Киева.

На данный момент пресс-служба мэрии Днепра недоступна для комментариев.

Также УНИАН стало известно, что обыски проводятся в Департаменте по работе с активами Днепровского городского совета в кабинете директора Дмитрия Мовшина.

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