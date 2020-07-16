В мэрии Днепра силовики проводят обыски - источник

Как сообщил источник, обыски проводит группа следователей из Киева.

С 10 утра в мэрии Днепра СБУ совместно с Офисом генпрокурора проводят обыски.

Об этом УНИАН сообщили источники в правоохранительных органах.

Сообщается, что обыски санкционированы судом в деле о хищениях государственных средств чиновниками городского совета г. Днепр и касаются земельных вопросов.

Как сообщил источник, обыски проводит группа следователей из Киева.

На данный момент пресс-служба мэрии Днепра недоступна для комментариев.

Также УНИАН стало известно, что обыски проводятся в Департаменте по работе с активами Днепровского городского совета в кабинете директора Дмитрия Мовшина.

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