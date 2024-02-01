Отмечается, что именно под командованием Залужного украинские войска совершили успешное контрнаступление на Харьковщине, а также освободили часть Херсонской области.

Судьба главнокомандующего ВСУ генерала Валерия Залужного, похоже, висит на волоске. И причина тому – не его положение в армии, где его уважают, а напряженность в отношениях с президентом Владимиром Зеленским, пишет The New York Times.

Издание отмечает, что недовольство Зеленского возросло после того, как замедлилось контрнаступление украинских войск на юге. Однако отставка Залужного могла бы создать для президента массу проблем – как на войне, так и в тылу, поскольку украинцы генерала прославляют.

Именно под командованием Залужного украинские войска совершили успешное контрнаступление на Харьковщине, а также освободили часть Херсонской области. Однако после Херсонской кампании, которая завершилась в ноябре 2022 года, движение остановилось, пишут авторы материала.

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Отмечается, что напряжение между генералом и президентом начало возникать после неудачного контрнаступления Украины прошлым летом. Разочарование Зеленского вылилось в публичное пространство в ноябре, после того как генерал Залужный написал статью для The Economist, где заявил, что война оказалась в "патовой ситуации".

Слухи об увольнении Залужного

29 января в Украине начала распространяться информация о том, что президент Владимир Зеленский готовит увольнение главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного. В тот же день и в Минобороны, и у Зеленского эту информацию опровергли.

В то же время ряд СМИ пишут, что увольнение таки состоится, просто его отложили из-за утечки информации в медийное пространство.

The Times выпустило материал, в котором утверждает, что увольнение Залужного сейчас поставлено на паузу из-за давления со стороны военных и Запада. Собеседники издания рассказали, что Зеленский пригласил генерала и предложил ему уйти в отставку. Когда Залужный отказался, глава государства заявил, что подпишет указ о его увольнении.

Источники The Times подтверждают информацию The Economist, что Залужному предложили должность секретаря Совета национальной безопасности, но он отказался. СМИ пишут, что должность Залужного предлагали главе ГУР МО Кириллу Буданову и командующему Сухопутными войсками ВСУ Александру Сырскому – оба ответили отказом.

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