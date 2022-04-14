Предполагается, что это позволит усилить способности по выполнению возложенных на разведку задач.

Верховная Рада приняла закон о внесении изменений в закон "О разведке" (№7240-1).

Как передает корреспондент УНИАН, за это решение проголосовали 352 народных депутата.

Законом, в частности устанавливается, что сотрудником разведывательного органа не может быть лицо, имеющее гражданство (подданство) иностранного государства, или лицо без гражданства, кроме тех, которые приняты на военную службу в разведывательный орган Министерства обороны.

Отмечается, что соответствующий законопроект разработан в связи с необходимостью совершенствования законодательства Украины в сфере безопасности и обороны с целью обеспечения эффективного выполнения задач, возложенных на разведывательный орган МОУ в условиях противодействия и осуществления отпора внешней агрессии России против Украины за счет мотивированного компоненты из числа иностранцев и лиц без гражданства, принятых на военную службу в этот орган.

"Указанное позволит усовершенствовать правовые и организационные основы деятельности разведывательного органа Министерства обороны Украины, а также существенно усилить возможности по выполнению возложенных на этот орган задач", - говорится в тексте.

Закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования.

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