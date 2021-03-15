Народный депутат предлагает пересмотреть действующую стратегию управления государственным долгом.

Украине необходимо кардинально пересмотреть стратегию работы с МВФ, при которой правительство наращивает государственный долг на условиях, невыгодных для экономики и граждан.

Об этом написал в своем блоге на "Корреспондент.нет" лидер партии "За майбутнє", народный депутат Игорь Палица.

«Напомню, по действующему Меморандуму Украина взяла на себя обязательства не вводить никаких экономических стимулов в виде налоговых льгот, никоим образом не ограничивать тарифы на коммунальные услуги, а также отказаться от любых шагов в направлении улучшения условий пенсионного обеспечения граждан.

Читайте такжеМеждународным "партнерам" выгодно, чтобы Украина жила в долг - ПалицаНельзя допустить, чтобы новый Меморандум, который сейчас готовится, содержал такие же или еще более антиукраинские социально-экономические требования, что и предыдущий.

Для этого наша депутатская группа «Партия «За майбутнє» в Верховной Раде предлагает закрепить на законодательном уровне право парламента на ратификацию любых договоренностей с международными финансовыми организациями, а также ввести «красные линии» в переговорах правительства с МВФ.

В частности, сделать невозможным вмешательство во внутренние дела Украины – экономику, пенсионное обеспечение, тарифную политику и тому подобное», – написал Палица.

Для этого народный депутат предлагает пересмотреть действующую стратегию управления государственным долгом, которую Кабинет Министров утвердил в 2019 году до пандемии коронавируса.

Как сообщается в материале, по состоянию на 1 января 2021 года государственный долг Украины составил $90,3 млрд долл. (2.551, 9 млрд грн). Это самый высокий показатель за последние 10 лет.

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Автор: УНИАН