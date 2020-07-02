В МИД рассказали, как новый статус Украины в НАТО поможет деоккупации Крыма

В июне НАТО признало Украину участником партнерства расширенных возможностей.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба считает, что новый статус Украины в НАТО дает широкие возможности, в том числе в части получения более конкретной информации о ситуации в аннексированном Крыму.

Об этом он сообщил в интервью "Крым.Реалии".

"Новый статус предоставит членство Украины в программе расширенных возможностей НАТО. Как раз один из двух ключевых элементов – это доступ к новым учениям с союзниками и углубленное взаимодействие между разведками стран-членов НАТО. Чем больше разведывательных данных, тем лучше. Тем более объективную картину ты можешь составить для себя. И тем более эффективными могут быть решения, которые ты принимаешь", – пояснил министр.

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На вопрос, что это дает Украине в проекции Крыма, как это можно использовать и как повлиять, Кулеба ответил: "Может повлиять так, что мы будем лучше проинформированы о ситуации, которая разворачивается в Крыму".

Как сообщал УНИАН, 12 июня НАТО признало Украину участником партнерства расширенных возможностей.

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