В перспективе также сотрудничество в продвижении ядерной энергетики и проекты термомодернизации.

Украинская делегация, работающая в эти дни в Париже, обсудила совместно с Министерством экономики и финансов Франции возможности финансовой поддержки Украины.

Об этом сообщает в Facebook первая вице-премьер-министр, министр экономики Юлия Свириденко.

По ее словам, министр Брюно Ле Мер глубоко понимает украинские реалии и сложности, вызванные внешнеполитической ситуацией. Вместе с тем, в последние годы экономика Украины показала высокую резистентность и адаптативность. В 2021 году у Украины был самый высокий долларовый ВВП за всю историю – почти 200 миллиардов долларов. Также украинские партнеры видят прогресс в цифровизации государственных сервисов, обновлении инфраструктуры, реформе государственного сектора.

"Для обеспечения постоянства этих успехов нам нужна поддержка таких стратегических партнеров Украины как Французская Республика. В приоритете – общие проекты в области энергетики, машиностроения, инфраструктуры и доступ к льготному финансированию. Работаем командой правительства и Офиса Президента Украины для скорейшего осуществления уже согласованных проектов новых отраслей уже во второй половине этого года", – отметила Свириденко.

В частности, речь идет об инфраструктурных проектах, которые в Украине планируют реализовать в рамках программы президента Владимира Зеленского "Большая стройка". Это обновление парка электровозов для Укрзализныци, дорожные концессии и развитие авиационной отрасли.

В перспективе также сотрудничество в продвижении ядерной энергетики и проекты термомодернизации, которые отвечают целям Зеленого курса и Энергетической независимости Украины.

"Украина ценит усилия Франции, направленные на защиту нашего государства от российской агрессии. Как политические заявления, так и реальные действия руководства Французской Республики свидетельствуют о неизменяемости и последовательности позиции наших партнеров", - добавила Юлия Свириденко.

Напомним, ранее заместитель руководителя Офиса Президента, координатор программы "Большая стройка" Кирилл Тимошенко сообщил, что в рамках программы "Укрзализныця" получит 130 новых грузовых электропоездов французского производства.