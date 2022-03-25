Россия находит обходные пути и продолжает осуществлять операции в других странах.

Министерство инфраструктуры Украины направило официальное обращение в Европейскую комиссию с предложением полностью заблокировать транспортное сообщение с РФ.

Об этом сообщило Мининфраструктуры в Telegram.

"Министерство инфраструктуры Украины направили официальное обращение в Европейскую комиссию с предложениями усилить экономическое давление на российскую федерацию и Республику Беларусь", – говорится в сообщении.

Отмечается, что, несмотря на уже введенные ограничительные меры, российский бизнес находит обходные пути и продолжает осуществлять операции в других странах.

Какие предложения выдвинуло Мининфраструктуры

полностью заблокировать наземное и морское транспортное сообщение с Россией и Беларусью;

заблокировать возможность перевозки грузов и людей в Россию и Беларусь через территорию Европейского Союза и за его границы;

запретить предоставление таможенных услуг в отношении товаров, доставляемых в Российскую Федерацию и Республику Беларусь.

Указанные меры необходимы для остановки поставки в страну-агрессор товаров, которые могут использоваться для военных нужд.

Указанные меры необходимы для остановки поставки в страну-агрессора товаров, которые могут использоваться для военных нужд.

В Министерстве также добавили, что ранее представители министерства призвали ЕС закрыть все порты для российских и связанных с РФ компаний, а также закрыть доступ к автомобильной сети для российских и белорусских перевозчиков.

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