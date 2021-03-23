Вице-премьер отмечает, что Украина не имеет серьезных проблем для получения долгосрочных виз для работы или учебы в странах Евросоюза.

Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина заявляет, что вопрос присоединения Украины к Шенгенской зоне по примеру стран, не являющихся членами ЕС, не стоит на повестке дня.

Читайте такжеВ Кабмине рассказали о сроках вступления в НАТО и назвали важные реформы для этого (видео)Как передает корреспондент УНИАН, об этом Стефанишина сообщила во время онлайн-брифинга.

В частности, ее спросили, что может ли идти речь о присоединении к странам Шенгенской зоны и, в частности по примеру Норвегии, Исландии, Швейцарии и Лихтенштейна, которые не являются членами Евросоюза.

"Мы можем говорить о чем-либо, когда мы говорим о присоединении Украины к Евросоюзу... Думаю, что сегодня этот вопрос не на повестке дня", - сказала Стефанишина.

В то же время, она напомнила, что, хотя ситуация с пандемией коронавируса ограничила путешествия за границу, Украина имеет безвизовый режим со странами Евросоюза для осуществления туристических путешествий на период до 90 дней каждые полгода.

"Сегодня мы не имеем таких серьезных проблем для получения даже долгосрочных виз для работы или учебы в странах Европейского Союза, ведь сам факт наличия безвизового режима свидетельствует о том, что Украина является безопасной страной, в которой высокий уровень эффективности миграционной политики, пограничной политики, да и соответственно, многие риски, имеющиеся у стран, которые не имеют безвизового режима, конечно нивелируются, - добавила вице-премьер.

Заседание Совета ассоциации Украина-ЕС

По итогам седьмого заседания Совета ассоциации Украина-ЕС, состоявшегося 11 февраля, в совместном заявлении сказано, что Евросоюз и Украина рассчитывают на возобновление туристических путешествий после улучшения эпидситуации по COVID-19.

17 марта Европейская комиссия предложила странам-членам ЕС создать "цифровой зеленый сертификат" для содействия безопасному свободному перемещению в пределах ЕС в период пандемии коронавируса COVID-19. Сертификаты будут содержать данные об имени, дате рождения, дате выдачи, соответствующую информацию о прививках, отрицательном тесте или выздоровлении от COVID-19, а также уникальный идентификатор сертификата.

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Автор: Виталий Саенко