Главы МИД осудили обострения Россией ситуации у границ Украины.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба и министр иностранных дел Эстонской Республики Ева-Мария Лийметс договорились совместно действовать в международных организациях для противостояния российской агрессии.

Об этом шла речь во время телефонного разговора министров, информирует пресс-служба МИД Украины.

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Кулеба подробно проинформировал собеседницу об обострении Россией ситуации по безопасности, о системных действиях и заявлениях Москвы, направленных на эскалацию военной напряженности и подрыв дипломатических усилий по мирному урегулированию российско-украинского вооруженного конфликта.

В свою очередь Лийметс заверила в дальнейшей твердой поддержке Эстонией суверенитета и территориальной целостности Украины, европейских и евроатлантических устремлений Украины.

Руководители украинской и эстонской дипломатии единодушно осудили обострение Россией ситуации по безопасности и подтвердили готовность к совместным действиям в ООН, ОБСЕ и других международных организациях в целях консолидации действенной международной поддержки Украины в противостоянии российской агрессии.

Кулеба отдельно приветствует готовность эстонской стороны к тесному взаимодействию в рамках подготовки к инаугурационному саммиту Крымской платформы в августе этого года в Киеве.

Стягивание войск России к границе Украины

30 марта Главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак сообщил, что Россия сосредоточила вдоль границы Украины и на временно оккупированных территориях 28 батальонных тактических групп и под видом подготовки к учениям планирует еще подтянуть до 25 батальонных тактических групп, что создает угрозы военной безопасности Украины.

В Пентагоне заявляли, что им известно о передвижении российских войск на границе с Украиной, этот вопрос США обсуждают с союзниками по НАТО.

1 апреля Кремль прокомментировал сосредоточение военных сил Российской Федерации у границ Украины, заявив, что это не должно никого беспокоить.

Президент Владимир Зеленский заявил, что РФ пытается давить на Украину путем усиления войск на границе. При этом он заверил, что Украина готова к любым провокациям и продолжает отстаивать на переговорах позицию внедрение более эффективного режима прекращения огня на Донбассе.

По информации Главного управления разведки Минобороны Украины, Россия может попытаться продвинуть свои войска вглубь территории Украины, а также готовится провоцировать Украину на военный ответ.

По инициативе американской стороны состоялся телефонный разговор министра обороны США Ллойда Остина и министра обороны Украины Андрея Тарана. Остин осудил последние агрессивные и провокационные действия РФ на востоке Украины и передал заверения в готовности поддерживать Украину в условиях продолжающейся агрессии России на Донбассе и в Крыму.

Министр обороны США подчеркнул, что в случае эскалации российской агрессии Соединенные Штаты не оставят Украину наедине и не допустят реализации агрессивных устремлений Российской Федерации в отношении Украины. В Кремле в случае развертывания американских войск на территории Украины пообещали "дополнительные меры".

Президент США Джо Байден и президент Украины Владимир Зеленский 2 апреля провели прямой телефонный разговор - впервые после победы первого из них на выборах. Байден, в частности, заверил Зеленского, что Украина не останется наедине с агрессией России.

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Автор: Виталий Саенко