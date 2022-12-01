За проект закона проголосовали более 280 народных депутатов.

Верховная Рада приняла в целом закон об усовершенствовании государственного регулирования в сферах электронной идентификации и электронных доверительных услуг.

Как сообщил в своем Telegram-канале народный депутат Ярослав Железняк, за соответствующий законопроект №6173 проголосовали 289 народных депутатов.

Согласно пояснительной записке, целью законопроекта является ускорение интеграции Украины в Единый цифровой рынок Европейского Союза, а также максимальное приближение положений национального законодательства к европейским требованиям в сферах электронной идентификации и электронных доверительных услуг.

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Как отметил вице-премьер-министр - министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров, принятый законопроект - фундамент для подписания будущего Соглашения между Украиной и Европейским Союзом относительно взаимного признания электронных доверительных услуг.

"Цифровой безвиз" Украины с ЕС - что уже сообщалось

Как писал УНИАН, 5 сентября Украина получила доступ к финансированию цифровых проектов в рамках программы ЕС "Цифровая Европа" на 6 млрд евро.

17 июня премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что Украина планирует присоединиться к "цифровому безвизу" с Европейским Союзом.

Напомним, наше государство 23 июня стало кандидатом на вступление в Евросоюз.

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