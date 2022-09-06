За моббинг в Украине предусмотрены штрафы и общественные работы.

Верховная Рада Украины поддержала введение административной ответственности за моббинг (травлю на рабочем месте).

Как передает корреспондент УНИАН, за принятие в первом чтении проекта Закона "О внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях насчет противодействия нарушению прав в сфере труда" проголосовали 297 народных депутатов.

В пояснительной записке к законопроекту сказано, что моббинг рассматривается как одна из форм дискриминации прав человека в трудовых отношениях, которая проявляется через психологическое, экономическое и другое насилие с целью унижения человеческого достоинства подчиненных и наемных работников со стороны руководства по определенным признакам, создание в отношении них напряженной, враждебной, оскорбительной атмосферы и принуждение участника трудовых отношений к смене места работы.

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Данным законопроектом предусмотрено дополнить Кодекс Украины об административных правонарушениях новой статьей 173-5 "Моббинг (травля)". Ею определяется, что за совершение моббинга (травли) предусматривается штраф от 100 до 150 необлагаемых минимумов доходов граждан или общественные работы на срок от 20 до 40 часов.

Если такая травля совершается группой лиц или повторно в течение года после наложения административного взыскания, то это влечет за собой наложение штрафа от 200 до 300 необлагаемых минимумов доходов граждан или общественные работы на срок от 40 до 60 часов.

Напомним, 30 августа стало известно, что ВР приняла в первом чтении проект закона "О медиа". Нардепы считают, что это еще один шаг к вступлению Украины в Евросоюз и установлению четких современных правил для медиарынка.

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