Задержанные в Беларуси "вагнеровцы" устроили базу прямо возле резиденции Лукашенко - Аваков
Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков сообщил, что правоохранительные органы Украины передадут белорусским коллегам информацию, которая подтверждает преступную деятельность боевиков ЧВК "Вагнер" на территории Украины.
Об этом сообщает пресс-служба МВД Украины.
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Глава МВД подчеркнул, что расценивает информацию о задержании под Минском боевиков российской частной военной компании "Вагнер" как крайне опасный прецедент, свидетельствующий о намерении иностранного вмешательства в дела независимой Беларуси.
"Это очень опасная ситуация - когда 33 иностранных наемника, которые проливали кровь и устраивали вооруженные провокации в Сирии, Судане, Ливии и на украинском Донбассе, устраивают свою базу в 1,5 км от резиденции Президента страны", - подчеркнул министр внутренних дел.
"По информации наших источников, официально выселившись из отеля и якобы направляясь в аэропорт с целью покинуть в страну, вагнеровцы разместились на специальной базе под Минском, недалеко от резиденции Президента Лукашенко. То есть, очевидно, речь идет о какой-то операции спецслужб, очевидно, Российской Федерации ", - отметил министр.
"Обращаюсь к дружескому белорусскому народу с призывом со всей серьезностью отнестись к этой провокации. Мы, украинцы, получили слишком много горя и жертв от действий российских провокаторов и террористов, в том числе - наемников ЧВК" Вагнер "в Украине в 2014 году.
Представители этой компании воевали и свирепствовали не только в Сирии, Судане и Ливии, а у нас на Донбассе. Наемники убивали, пытали и калечили защитников Украины, в том числе, под Донецком, в Славянске и Горловке. Национальная полиция Украина расследует целый ряд уголовных дел по этим преступлениям с участием, в том числе, задержанных на территории Республики Беларусь наемников.
МВД и другие правоохранительные органы Украины имеют достаточное количество материалов по этим преступлениям. Весь массив информации будет нами передан белорусской стороне. Мы надеемся, что это поможет независимой Беларуси защититься от угрозы терроризма и диверсионных действий наемников ЧВК "Вагнер".
Украина также заинтересована в экстрадиции на нашу территорию ряда задержанных в Беларуси наемников, совершивших преступления в Украине. О чем сообщено компетентным органам Беларуси ", - сказал глава МВД.
Министр также подчеркнул, что провел ряд консультаций о взаимодействии с официальными представителями Республики Беларусь.
"Нестабильность и спровоцированная напряженность в Беларуси нами расценивается как ситуация, которая угрожает Украине, в том числе. У нас тоже все начиналось с "зеленых человечков" и "ихтамнетов", а потом пришли отряды Гиркина, Безлера и других, кто развязал в Украине гибридную войну, унесшую десятки тысяч жизней, которая продолжается более шести лет. Мы за независимую, успешную Беларусь! ", - подчеркнул министр внутренних дел Украины Арсен Аваков.
Как сообщал УНИАН, 29 июля сотрудники правоохранительных органов Беларуси задержали под Минском 32 российских боевиков из ЧВК «Вагнера» и еще одного человека на юге страны. По сообщению СМИ, среди них были и те, кто воевал против Украины на Донбассе.
По данным правоохранительных органов Беларуси, поступила информация о прибытии более 200 боевиков для дестабилизации обстановки в период избирательной кампании. При себе каждый россиянин имел небольшую ручную кладь, и на всех - три больших тяжелых чемодана, загрузку которых в транспортное средство осуществляли несколько мужчин.
Белорусские власти утверждают, что задержанные связаны с частной военной компанией «Вагнера». В отношении них уже возбуждено уголовное дело о подготовке терактов, они дают показания.
Беларусь просит украинские власти проверить причастность задержанных под Минском более 30 россиян к совершению преступлений в Украине.
30 июля в Офисе президента заявили, что украинская сторона обратится к Республике Беларусь с ходатайством об экстрадиции боевиков российской ЧВК «Вагнера», которых подозревают в военных преступлениях на территории Донбасса, с соблюдением всех предусмотренных процедур.
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