Задержанные в Беларуси "вагнеровцы" устроили базу прямо возле резиденции Лукашенко - Аваков

По информации источников МВД Украины, официально выселившись из отеля и якобы направляясь в аэропорт с целью покинуть в страну, "вагнеровцы" разместились на специальной базе под Минском, недалеко от резиденции президента Лукашенко.

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков сообщил, что правоохранительные органы Украины передадут белорусским коллегам информацию, которая подтверждает преступную деятельность боевиков ЧВК "Вагнер" на территории Украины.

Об этом сообщает пресс-служба МВД Украины.

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Глава МВД подчеркнул, что расценивает информацию о задержании под Минском боевиков российской частной военной компании "Вагнер" как крайне опасный прецедент, свидетельствующий о намерении иностранного вмешательства в дела независимой Беларуси.

"Это очень опасная ситуация - когда 33 иностранных наемника, которые проливали кровь и устраивали вооруженные провокации в Сирии, Судане, Ливии и на украинском Донбассе, устраивают свою базу в 1,5 км от резиденции Президента страны", - подчеркнул министр внутренних дел.

"По информации наших источников, официально выселившись из отеля и якобы направляясь в аэропорт с целью покинуть в страну, вагнеровцы разместились на специальной базе под Минском, недалеко от резиденции Президента Лукашенко. То есть, очевидно, речь идет о какой-то операции спецслужб, очевидно, Российской Федерации ", - отметил министр.

"Обращаюсь к дружескому белорусскому народу с призывом со всей серьезностью отнестись к этой провокации. Мы, украинцы, получили слишком много горя и жертв от действий российских провокаторов и террористов, в том числе - наемников ЧВК" Вагнер "в Украине в 2014 году.

Представители этой компании воевали и свирепствовали не только в Сирии, Судане и Ливии, а у нас на Донбассе. Наемники убивали, пытали и калечили защитников Украины, в том числе, под Донецком, в Славянске и Горловке. Национальная полиция Украина расследует целый ряд уголовных дел по этим преступлениям с участием, в том числе, задержанных на территории Республики Беларусь наемников.

МВД и другие правоохранительные органы Украины имеют достаточное количество материалов по этим преступлениям. Весь массив информации будет нами передан белорусской стороне. Мы надеемся, что это поможет независимой Беларуси защититься от угрозы терроризма и диверсионных действий наемников ЧВК "Вагнер".

Украина также заинтересована в экстрадиции на нашу территорию ряда задержанных в Беларуси наемников, совершивших преступления в Украине. О чем сообщено компетентным органам Беларуси ", - сказал глава МВД.

Министр также подчеркнул, что провел ряд консультаций о взаимодействии с официальными представителями Республики Беларусь.

"Нестабильность и спровоцированная напряженность в Беларуси нами расценивается как ситуация, которая угрожает Украине, в том числе. У нас тоже все начиналось с "зеленых человечков" и "ихтамнетов", а потом пришли отряды Гиркина, Безлера и других, кто развязал в Украине гибридную войну, унесшую десятки тысяч жизней, которая продолжается более шести лет. Мы за независимую, успешную Беларусь! ", - подчеркнул министр внутренних дел Украины Арсен Аваков.

Как сообщал УНИАН, 29 июля сотрудники правоохранительных органов Беларуси задержали под Минском 32 российских боевиков из ЧВК «Вагнера» и еще одного человека на юге страны. По сообщению СМИ, среди них были и те, кто воевал против Украины на Донбассе.

По данным правоохранительных органов Беларуси, поступила информация о прибытии более 200 боевиков для дестабилизации обстановки в период избирательной кампании. При себе каждый россиянин имел небольшую ручную кладь, и на всех - три больших тяжелых чемодана, загрузку которых в транспортное средство осуществляли несколько мужчин.

Белорусские власти утверждают, что задержанные связаны с частной военной компанией «Вагнера». В отношении них уже возбуждено уголовное дело о подготовке терактов, они дают показания.

Беларусь просит украинские власти проверить причастность задержанных под Минском более 30 россиян к совершению преступлений в Украине.

30 июля в Офисе президента заявили, что украинская сторона обратится к Республике Беларусь с ходатайством об экстрадиции боевиков российской ЧВК «Вагнера», которых подозревают в военных преступлениях на территории Донбасса, с соблюдением всех предусмотренных процедур.

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