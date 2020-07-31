Беларусь передала Украине список с именами задержанных "вагнеровцев"

Украинская сторона намерена выяснить, кто из фигурантов списка принимал участие в боях на Донбассе на стороне оккупантов.

Беларусь передала Украине список задержанных наемников, правоохранители проверят их на предмет участия в боевых действиях на Донбассе.

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Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в ходе брифинга. Министр подчеркнул, что вопрос не только в том, сколько среди задержанных украинцев и кто они.

«Также очень важно установить, кто из участников этого списка принимал участие в вооруженных действиях на стороне оккупационных сил, незаконных вооруженных формирований, причастны ли они к совершению тех или иных преступлений», — пояснил Кулеба.

Глава МИД не уточнил количество задержанных в Беларуси украинцев, но отметил, что их не семеро, как ранее сообщали СМИ.

Как сообщал УНИАН, 29 июля правоохранительные органы Беларуси задержали 33 бойцов российской ЧВК «Вагнера». По некоторым данным, они планировали дестабилизировать ситуацию в период президентской избирательной кампании в стране. В отношении задержанных в Беларуси открыто уголовное дело, им инкриминируют подготовку теракта.

Задержанные имеют российские паспорта. Некоторые из них являются выходцами из Украины и также имеют украинские паспорта.

СБУ и Офис президента сообщили, что Украина обратится к Беларуси с запросом об экстрадиции задержанных боевиков.

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