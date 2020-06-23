Украина будет работать над внедрением еще трех "безвизов" с ЕС – вице-премьер

Киев хочет разблокировать, в частности, вопрос подписания соглашения о совместном авиационном пространстве.

На пути евроинтеграции Киев будет работать над внедрением еще трех «безвизов» с Евросоюзом: промышленного, продовольственного и «авиационного».

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Об этом в интервью «ТСН» рассказала вице-премьер по вопросам евроинтеграции стала Ольга Стефанишина.

По ее словам, на саммите "Восточного партнерства" 18 июня многие страны говорили именно об Украине, как о стране, которая должна стать частью ЕС.

«Я как человек, который чувствует и понимает тренды и держит эту рамку по должности, обеспечиваю, чтобы саммит был насыщен повесткой, которая нужна бизнесу. Прежде всего это - "промышленный безвиз", который обеспечит свободное движение нашей продукции на рынок ЕС, ведь уже сейчас наша продукция производится и размещается на основе европейских правил», - отметила Стефанишина.

«Отдельным приоритетом сейчас я вижу "продовольственный безвиз", потому что Украина адаптировала свое законодательство относительно качества, безопасности продукции. Сейчас мы более уверены в той продукции, которую мы даже в супермаркетах покупаем. Поэтому Украина заслуживает, чтобы для этих видов продукции мы тоже имели безвиз», - продолжила вице-премьер.

«Так же мы уверены, что разблокируем до саммита вопрос о подписании соглашения о совместном авиационном пространстве. Сейчас я считаю, что во время коронакризиса во время ограничений внутреннего перемещения внутри Европы авиасообщение - это идеальное время сконцентрироваться на переговорах, на урегулировании проблемных вопросов. И когда перемещение внутри Европы будет более свободным, мы сможем не только восстановить безвизовые условия поездок, но и подписать соглашение, которое станет "авиационным безвизом". Это три краеугольных камня», - подытожила Стефанишин.

Ранее вице-премьер рассказала, чего ожидает НАТО от Украины. Речь идет о внедрении пяти законопроектов относительно сектора безопасности.

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