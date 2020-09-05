В МИД будет приглашен посол Венгрии в Украине.

МИД Украины считает недопустимым высказывание консула Генерального консульства Венгрии в Ужгороде о невозможности въезда на территорию Украины отдельных венгерских должностных лиц.

Об этом говорится в комментарии Министерства иностранных дел Украины.

"МИД с удивлением восприняло заявления о запрете на въезд государственному секретарю канцелярии премьер-министра Венгрии Яношу Потапе", - говорится в сообщении.

В МИД подчеркивают, что невозможность въезда связана с введенными правительством Украины ограничениями на въезд иностранцев в контексте противодействия пандемии коронавируса, что хорошо известно венгерской стороне и не носит политического характера.

"В этом контексте считаем недопустимыми высказывания консула Генерального консульства Венгрии в Ужгороде Ласло Кути на торжествах 3 сентября по случаю открытия отремонтированной средней школы №10 имени Габора Дойки в городе Ужгород", - говорится в сообщении.

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В ведомстве отметили, что такая риторика дипломата свидетельствует о неуважении к законам страны пребывания и сознательно вводит в заблуждение общественность, не способствуя нормализации украино-венгерских отношений. "Мы ожидаем, что будут сделаны соответствующие выводы", - заявили украинские дипломаты.

"Мы с пониманием относимся к введенным Венгрией ограничениям в контексте противодействия пандемии коронавируса и ожидаем такого же уважения с венгерской стороны к решениям правительства Украины", - говорится в сообщении.

В связи с изложенным в МИД будет приглашен посол Венгрии в Украине.

Отношения Украины и Венгрии

Отношения Украины и Венгрии ухудшились после принятия осенью 2017 года Верховной Радой нового закона об образовании.

Венгрия блокирует проведение заседаний Комиссии Украина-НАТО, заявляя о якобы нарушении прав венгров, живущих в Украине, из-за положения закона, которым определено, что языком образовательного процесса в учебных заведениях является государственный язык.

Согласно заключению Венецианской комиссии от 8 декабря 2017 года, украинской власти рекомендовано сбалансировать положение языковой статьи закона "Об образовании".

16 января Верховная Рада приняла закон о полном общем среднем образовании.

В Министерстве образования и науки сообщили, что законом предусмотрены три модели изучения украинского языка в школах. В МОН заверили, что языковые положения нового закона были написаны по результатам многочисленных консультаций с представителями нацменьшинств и по результатам рекомендаций Венецианской комиссии.

В частности, вторая модель предусмотрена для школ с обучением на языке нацменьшинств, языки которых относятся к языкам ЕС. В зависимости от языковой группы и языковой среды проживания, использование этой модели может быть разное, но основы такие: на материнском языке, наряду с изучением государственного, они будут учиться в начальной школе; в 5 классе не менее 20% годового объема учебного времени должно преподаваться на украинском с постепенным увеличением объема, чтобы в 9 классе достичь отметки в размере не менее 40% предметов, которые изучаются на государственном языке. Вместе с тем со старшей школы не менее 60% годового объема учебного времени в этих заведениях должно читаться на государственном языке.

В то же время Сийярто предложил не увеличивать количество предметов преподавания на украинском языке для нацменьшинств, что предусмотрено новым законом о среднем образовании.

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Автор: Юлия Янкевич