Во время развертывания движения сопротивления было столкновение с определенными правовыми недостатками, отметил командующий Сил специальных операций.

Движение сопротивления во всех областях Украины имеет подготовленных людей и сразу же после принятия соответствующего закона готово к выполнению поставленных задач.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в комментарии агентству сообщил командующий Сил специальных операций Григорий Галаган.

"Во всех областях есть подготовленные люди, которые способны выполнять задачи, поставленные главнокомандующим. Поэтому мы еще наращиваем силы", – сообщил Галаган.

Командующий ССО заявил, что во время развертывания движения сопротивления они столкнулись с определенными правовыми недостатками, но уже сегодня парламентом принимаются новые правки к закону о движении сопротивления.

"Когда мы начали разворачивать движение сопротивления, то обнаружили некоторые проблемы в нормативно-правовых актах. И, кстати, сегодня будут выносить на второе чтение поправки к закону о движении сопротивления, потому что мы поняли, что нам не хватает полномочий для реализации этого закона", – проинформировал он.

Читайте такжеРезников призвал каждого украинца подумать, как он будет отражать возможную агрессию РоссиюНапомним, 1 января в Украине вступил в силу закон об основах национального сопротивления. Составляющими национального сопротивления являются Силы территориальной обороны, движение сопротивления и подготовка граждан Украины к национальному сопротивлению. Основой подготовки граждан Украины к национальному сопротивлению является их общевойсковая подготовка, которая организуется по территориально-зональному принципу.

Командующим Сил территориальной обороны украинской армии назначен генерал Юрия Галушкина.

"Фундаментом" добровольческих формирований территориальных общин должны стать украинцы, которые служили в армии, в каких-то военных формированиях или работали в правоохранительных органах.

Агрессия России против Украины – самое важное

Россия весной 2014 года незаконно аннексировала Крым, также российские войска ворвались на часть Донецкой и Луганской областей. Власти РФ поддержали боевиков, которые создали так называемые "ДНР" и "ЛНР".

Конфликт между Украиной и Россией стал еще острее осенью 2021-го.

Российская сторона перебросила к границе с Украиной много военных и техники, в нашей стране и ряде ее западных партнеров заговорили об угрозе широкомасштабного вторжения РФ.

Президент Владимир Зеленский в январе этого года попытался успокоить украинцев – сказал, что риск вторжения России в Украину сохраняется с 2014 года и не возрос.

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