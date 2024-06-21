Управление государственной охраны (УГО) возглавил Алексей Морозов. Соответствующий указ подписал президент Владимир Зеленский, информирует Офис главы государства.
"Назначить Морозова Алексея Владимировича начальником Управления государственной охраны Украины", - говорится в указе №361/2024 от 21 июня 2024 года.
Документ обнародован на сайте Офиса президента.
Управление государственной охраны: новости
Ранее с этой должности был уволен Сергей Рудь. Этому предшествовало разоблачение сети агентов ФСБ России, которые планировали покушение на Зеленского. Так, 7 мая Служба безопасности проинформировала о разоблачении пяти агентов ФСБ, среди которых двое были полковниками УГО. Задачей агентов было найти исполнителя, который возьмет в заложники, а затем и ликвидирует Зеленского. Искали такого человека среди военных, приближенных к охране президента.
А 9 мая президент подписал указ №317/2024 об увольнении Рудя с должности начальника УГО. Он занимал эту должность с октября 2019 года. "Уволить Рудя Сергея Леонидовича с должности начальника Управления государственной охраны Украины", - говорилось в указе.