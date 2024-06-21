Согласно указу главы государства, им стал Алексей Морозов.

Управление государственной охраны (УГО) возглавил Алексей Морозов. Соответствующий указ подписал президент Владимир Зеленский, информирует Офис главы государства.

"Назначить Морозова Алексея Владимировича начальником Управления государственной охраны Украины", - говорится в указе №361/2024 от 21 июня 2024 года.

Документ обнародован на сайте Офиса президента.

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Управление государственной охраны: новости

Ранее с этой должности был уволен Сергей Рудь. Этому предшествовало разоблачение сети агентов ФСБ России, которые планировали покушение на Зеленского. Так, 7 мая Служба безопасности проинформировала о разоблачении пяти агентов ФСБ, среди которых двое были полковниками УГО. Задачей агентов было найти исполнителя, который возьмет в заложники, а затем и ликвидирует Зеленского. Искали такого человека среди военных, приближенных к охране президента.

А 9 мая президент подписал указ №317/2024 об увольнении Рудя с должности начальника УГО. Он занимал эту должность с октября 2019 года. "Уволить Рудя Сергея Леонидовича с должности начальника Управления государственной охраны Украины", - говорилось в указе.

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