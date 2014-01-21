Дело о смерти Вячеслава Чорновила закрыто

Об этом сообщает Украинская правда со ссылкой на его сына Тараса Чорновила.

По его словам, 21 января во время заседания суда председательствующий судья Воловик удовлетворил ходатайство обвиняемого по этому делу водителя Владимира Кудели, который был за рулем КамАЗа и главным фигурантом в деле о гибели Чорновила, признав аварию несчастным случаем.

"Затем было принято решение, поскольку это не заказное убийство и не политическое убийство, а лишь авария, то срок действия для наказания за этим делом составляет 10 лет и поскольку он уже прошел, дело было закрыто", - заявил Чорновил.

По его словам, у семьи погибшего лидера РУХа есть неделя на подачу апелляции.

Как известно, Вячеслав Чорновил погиб в результате автокатастрофы на трассе "Борисполь - Золотоноша" 25 марта 1999 года.

Представители НРУ с самого начала называли гибель своего лидера политическим убийством, однако вскоре уголовное дело о гибели Чорновила было прекращено.

В ночь на 2 июня 2011 года ГПУ эксгумировала тело Чорновила, после чего дело было направлено на доследование.

В сентябре 2013 года экс-депутат Григорий Омельченко подтвердил в суде факт существования кассеты с информацией о планировании сотрудниками МВД убийства экс-лидера Народного Руха Вячеслава Чорновила.