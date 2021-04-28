Заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко напомнил, что об увольнении Максима Степанова с должности министра здравоохранения политики говорят с осени прошлого года.

Заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко заявил, что в настоящее время вопрос об отставке министра здравоохранения Максима Степанова не рассматривается.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил в эфире одного из украинских телеканалов.

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«Об отставке министра здравоохранения (Максима Степанова - УНИАН) говорят с осени каждый месяц, находят какие-то новые поводы... Министр здравоохранения работает», - сказал Тимошенко.

Он напомнил, что вопрос об увольнении главы Минздрав должен рассматривать парламент.

«(Представление об - УНИАН) отставке, если оно будет, любого министра или еще кого-нибудь, будет открыто выноситься на рассмотрение Верховной Рады, а уже Верховная Рада будет принимать решение. Сейчас об этом речь не идет», - добавил Тимошенко.

Отставка Степанова: что известно

Народные депутаты с прошлого года собирают подписи за проведение внеочередного заседания парламента для рассмотрения постановления об увольнении главы Минздрава. На отставке Степанова настаивают фракции «Голос» и «Европейская солидарность».

27 апреля депутат от «Евросолидарности» Алексей Гончаренко заявил, что 29 апреля возможно рассмотрение вопроса об отставке Степанова с должности министра здравоохранения. Как утверждал Гончаренко, в Офисе президента считают, что «Степанов уже собрал весь тот негатив, для сбора которого его и держали».

В свою очередь народный депутат от «СН» Даниил Гетманцев исключил возможность рассмотрения вопроса об отставке Степанова на этой неделе.

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Автор: Константин Гончаров