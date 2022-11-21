Он отметил, что везде знают украинские предложения о том, как вернуть мир в Украину и как вернуть стабильность мира.

Украинскую формулу мира воспринимают в мире чрезвычайно позитивно.

Об этом президент Владимир Зеленский заявил в своем видеообращении. Он напомнил, что сегодня обратился к участникам саммита Международной организации Франкофонии.

"Это более 50 стран-участниц, еще более двух десятков стран-наблюдателей. Африка, Азия, Америка, Европа – везде слышат Украину, повсюду знают наши предложения о том, как вернуть мир в Украину и как вернуть стабильность мира. Сразу скажу, что украинскую формулу мира воспринимают в мире чрезвычайно позитивно. Она вполне конструктивна и реалистична – в отличие от пустой и лживой российской риторики о якобы их готовности к каким-то там переговорам", - заявил глава государства.

Видео дня

По его словам, Украина сделает все, чтобы мир воспринял предложенную формулу мира.

Формула мира

Как сообщал УНИАН, Зеленский заявил, что украинская формула мира очень четкая, а каждый ее пункт проработан.

"Радиационная и ядерная безопасность. Продовольственная безопасность. Энергетическая безопасность. Освобождение всех пленных и депортированных. Выполнение устава ООН и восстановление территориальной целостности Украины и мирового порядка. Вывод российских войск и прекращение боевых действий. Возвращение справедливости. Противодействие экоциду. Недопущение эскалации. Фиксация окончания войны", - отметил глава государства.

Ранее российский публицист Валерий Соловей сообщил, что Вашингтон передал Москве информацию о "формуле" мирного соглашения, однако Кремль ответил на это эскалацией.

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