Информационные пробелы могут затруднить принятие решения о военной помощи Украине.

У американских спецслужб меньше информации, чем им хотелось бы, об операциях Украины, даже несмотря на то, что Соединенные Штаты поставляют оружия на миллиарды долларов.

Об этом сообщает американская газета The New York Times со ссылкой на бывших и нынешних официальных лиц США.

По словам чиновников, у спецслужб больше информации о российских вооруженных силах, их запланированных операциях, успехах и неудачах, чем о ситуации Украины.

Аврил Д. Хейнс, директор национальной разведки, заявила на слушаниях в Сенате в прошлом месяце, что "очень трудно сказать", какой объем дополнительной помощи Украина может принять.

"На самом деле у нас больше информации, наверное, с российской стороны, чем с украинской", - отметила она.

Официальные лица США заявили, что украинское правительство предоставило им мало секретных брифингов или подробностей об их оперативных планах.

Также чиновники говорят, что даже в беседах на высоком уровне с председателем объединенного комитета начальников штабов генералом Марком Милли или министром обороны Ллойдом Остином украинские официальные лица делятся только своими стратегическими целями, а не подробными оперативными планами.

"Много ли мы действительно знаем о том, как обстоят дела в Украине? Можно ли найти человека, который с уверенностью скажет вам, сколько войск потеряла Украина, сколько техники потеряла Украина?", - сказала Бет Саннер, бывший высокопоставленный сотрудник разведки.

По словам американских официальных лиц, секретность Украины вынудила американских военных и представителей разведки попытаться узнать все, что они могут, из других стран, учений с украинцами и публичных комментариев президента Владимира Зеленского.

Бывшие чиновники также говорят, что разведка США собирает информацию почти о каждой стране, но, как правила, усилия сосредотачивают на вражеских правительствах, как РФ. Когда дело дошло до украинцев, Соединенные Штаты работали над созданием здесь своей разведывательной службы, а не шпионили за правительством. Результатом, по словам бывших чиновников, стали некоторые белые пятна. Есть еще одна причина неполной информации об Украине - облачный покров ограничил полезность воздушных спутников.

Из-за отсутствия информации разведывательное управление Министерства обороны, например, считает, что количество украинских солдат, погибших в бою, аналогично российскому, но не очень уверено в своих оценках.

Бывшие чиновники разведки подозревают, что вследствие разведку могут обвинить в том, что оно не смогло донести до политиков полную картину перспектив Украины в войне.

Сама Украина, по словам чиновников, хочет создать образ силы как для общественности, так и для своих близких партнеров. Правительство не хочет делиться информацией, которая может свидетельствовать об ослаблении решимости или создавать впечатление, что они могут не победить. По сути речь идет об информации, которая могла бы подтолкнуть США и других их западных партнеров к замедлению поставок вооружений.

Даже не имея полного представления о военной стратегии и ситуации в Украине, администрация Байдена продвигает новые возможности, такие как системы реактивной артиллерии. Но журналисты отмечают, что информационные пробелы в правительстве США могут затруднить для администрации Джо Байдена принятие решения о том, как нацелить свою военную помощь на миллиарды долларов.

По словам профессора международных отношений Колумбийского университета Стивен Биддла, у Украины есть веские причины не говорить откровенно о своих силах или военной стратегии.

"Я не уверен, что в интересах американской или украинской общественности, чтобы украинцы открыто сообщали о своих потерях, если в результате это укрепит военные усилия России. Но это означает, что мы на самом деле не знаем обеих сторон истории", — сказал Биддл.

При этом в последние дни Украина предоставила больше информации, в частности, Зеленский посещая линию фронта, назвал боевые действия в Северодонецке "чрезвычайно сложными" и признал, что ежедневно гибнет до 100 украинских солдат.

По мнению аналитиков, более откровенные публичные заявления правительства могут стать предвестником разговора с населением о стратегических решениях, которые необходимо сделать на Донбассе - вывести свои войска или рисковать их окружением со стороны России.

"Вероятно, идут дебаты о том, стоит ли снимать все средства защиты, которые могут оказаться в ловушке, если они останутся. Если будет преднамеренный вывод войск, Зеленскому придется объяснить это каким-то образом. … Ему придется рассказать украинскому народу какую-то историю, если они решат вывести эти войска, и объяснение потерь, которые они могут понести, если останутся, — логичный способ сделать это", — сказал Стивен Биддл, профессор международных отношений Колумбийского университета.

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