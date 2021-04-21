По мнению советника президента Украины, инициатива Зеленского прозвучала неожиданно, резко и совершенно вразрез пропагандистско-психологическим планам самой РФ.

Советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявляет, что пока ответа российской стороны на предложение Владимира Зеленского встретиться с президентом РФ Владимир Путиным пока не поступало.

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Об этом в комментарии УНИАН сообщил советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк.

«Разумеется, официального ответа российской стороны пока нет. Потому что инициатива прозвучала неожиданно, резко и совершенно вразрез пропагандистско-психологическим планам самой РФ», - сказал он.

По его мнению, для России после предложения Зеленского, которое прозвучало во многих мировых агентствах, - «это несколько иная уже реальность», в которой именно украинский президент диктует определённые условия.

«Надо дать время им все это осмыслить. Оценить риски, которые будут нести те или иные идеи, проигнорировать наше предложение или оставить все, как есть сегодня, и продолжить откровенные спекуляции на банальной эскалации», - добавил Подоляк.

Зеленский предложил Путину встретиться на Донбассе: предыстория

Президент Украины Владимир Зеленский в своем видеообращении, обнародованном 20 апреля поздно вечером, предложил президенту РФ Владимиру Путину встретиться в любой точке украинского Донбасса, где идет война.

30 марта 2021 года главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак сообщил, что РФ сосредоточила вдоль государственной границы Украины и на временно оккупированных территориях 28 батальонных тактических групп и под видом подготовки к учениям планирует еще стянуть до 25 батальонных тактических групп, создает угрозы военной безопасности нашего государства.

По данным ВСУ, оккупанты усиливают передовые подразделения разведывательными группами и снайперскими парами, проводят тренировки личного состава с привлечением инструкторов вооруженных сил РФ.

Также российско-оккупационные войска держат в готовности к применению дежурные подразделения артиллерии на определенных направлениях, в частности в населенных пунктах на оккупированной территории Украины.

Президент Владимир Зеленский отметил, что РФ путем увеличения количества войск на границе пытается оказывать давление на Украину.

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Автор: Константин Гончаров