СМИ узнали, что впервые российский паспорт Пономарев получил в 2003 году.

Журналисты утверждают, что народный депутат, член ОПЗЖ Александр Пономарев – гражданин России.

Об этом говорится в расследовании программы "Схемы", получившей эту информацию сразу с двух независимых друг от друга источников, у которых есть доступ к системе "Роспаспорт".

СМИ отмечают, что в декларациях нардепа-ОПЗЖшника нет ни одного упоминания о его бизнесе. Официально все компании и предприятия, которые с ним связывают, контролируют его родственники и знакомые. Согласно данным YouControl, так называемая "бизнес-группа Александра Пономарева" насчитывает около 35 компаний. Некоторые из них оказывают существенное влияние на боеспособность украинской армии. И это при том, что СБУ проверяет их причастность к порче более 20 танков из-за поставки якобы некачественного масла.

Читайте такжеАрахамия хочет ужесточить ответственность за ложь о гражданстве"А сам Пономарев, как установили "Схемы", – гражданин России и уже минимум 18 лет имеет российский паспорт", — говорится в сюжете.

"Схемы" со ссылкой на источники сообщают, что впервые документ гражданина России Александру Пономареву выдали в 2003 году в Рыбновском районе Рязанской области. Именно там, согласно этим данным, он зарегистрировал и место своего проживания.

"Российский паспорт Пономареву выдали на основании "обмена". В сопроводительном заявлении, подписанном его именем, в пункте о наличии иностранного гражданства указано: "Статья 13 раздел 1". Речь идет о положениях Федерального закона Российской Федерации по гражданству. Согласно им, для получения гражданства России Александр Пономарев должен был непрерывно проживать на ее территории не менее 5 лет", — отмечают журналисты.

Когда Пономареву исполнилось 45 лет, российский паспорт ему заменили на новый, добавляют "Схемы". Произошло это в том же Рыбновском районе Рязанской области в 2007 году на основании нового заявления.

Пономарев на просьбу журналистов прокомментировать наличие российского паспорта начал говорить, что этот документ был аннулирован еще в 1986 году. Впоследствии он изменил свою позицию.

"Лично я, по-моему, не забирал (паспорт, – УНИАН.), – ответил он, но через секунду добавил: – Может, и забирал... Не помню, если честно", — сказал нардеп.

Ранее СМИ сообщали, что экс-заместитель министра внутренних дел Александр Гогилашвили, устроивший разборки с полицейскими на блокпосте в Донецкой области, имеет действительные российский паспорт. Сам он эту информацию отрицает.