Пока список азиатских стран окончательно не сформирован, хотя приоритетными являются Китай, Южная Корея и Индонезия, а подготовка к посещению Вашингтона продолжается.

Президент Украины Владимир Зеленский готовится совершить большое турне в страны Азии и в Соединенные Штаты Америки.

Читайте также"Ловушка для всей Европы": Зеленский предупредил Дуду об опасности "Северного потока-2"Как сообщает пресс-служба главы государства, продолжается работа над подготовкой большого азиатского турне.

Заместитель руководителя Офиса президента Игорь Жовква сообщил, что сейчас формируется окончательный перечень стран, которые президент посетит с визитом.

По его словам, в частности, есть желание охватить Китай, Южную Корею, Индонезию и др.

«Ведутся переговоры по дипломатическим каналам, но по состоянию на сейчас сказать точную дату визитов невозможно по объективным причинам - к сожалению, Азиатский регион так же, как и все другие регионы мира, периодически страдает от коронавируса», - заявил Жовква.

Он добавил, что уже подготовлен ряд соглашений, также перспективные проекты для развития торговли и привлечения инвестиций в Украину.

Отдельно заместитель руководителя ОП выразил соболезнования семье посла Украины в Китае Сергея Камышева. По его словам, должность посла в Китае не может оставаться вакантной долго, поэтому сейчас идет поиск замены.

Также ведется работа над подготовкой визита Зеленского в США. Уже налажен контакт с администрацией нового президента Соединенных Штатов Джо Байдена, а недавно состоялся телефонный разговор министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы с государственным секретарем США Энтони Блинкеном.

«Продолжается работа по линии не только Государственного департамента, но и Белого дома», - добавил Жовква.

Он отметил, что готовится и телефонный разговор между лидерами Украины и США.

«Безусловно, такой разговор состоится. Я бы не драматизировал - не отсчитывал дни, минуты и часы. Она будет, так же как будет и взаимный обмен визитами», - сказал заместитель руководителя ОП.

Жовква отметил, что речь идет о вопросах политической поддержки, более широком привлечении США к переговорам по мирному урегулированию на Донбассе и деоккупации Крыма, экономическом сотрудничестве.

Разговор президентов: что известно

Дата для первого контакта Зеленского и Байдена пока не определена.

1 февраля Кулеба и государственный секретарь США Энтони Блинкен провели телефонный разговор и договорились сделать более амбициозным партнерство между обеими странами. По словам Блинкена, санкции против России за ее агрессию на Донбассе и в Крыму должны оставаться до полного выполнения Москвой своих обязательств по мирному урегулированию.

Также Блинкен заверил Кулебу в готовности новой администрации США развивать прочную экономическую и военную поддержку Украины, включая предоставление летального оружия.

Позже Кулеба заявил, что подготовка к разговору Зеленского и Байдена продолжается.

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Автор: Виталий Саенко