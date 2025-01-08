По словам Самуся, Трамп хочет сначала создавать конфликты, а потом предлагать как их решить.

Тактика и стратегия избранного президента США Дональда Трампа заключается в том, чтобы сначала создавать конфликты, а потом предлагать варианты их решения. Такое мнение в эфире Радио NV высказал военный эксперт, директор New Geopolitics Research Network Михаил Самусь.

Комментируя последние заявления Трампа относительно территориальных претензий США, он отметил, что мир находится на этапе пересмотра того, "что такое классические международные отношения, что такое классическая геополитика".

"Сегодня я видел изображение карты United States of America включая Канаду, и это все было в посте именно Трампа. Это выглядит довольно мемно, но это и есть суть нынешней ситуации в глобальной политике - идет пересмотр того, что происходило в ХХ веке", - сказал аналитик.

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Он, в частности, не верит в присоединение Гренландии к США, "особенно в таком агрессивном стиле", хотя и допускает увеличение экономического и военного сотрудничества между США и Данией и "более широкое использование этих направлений именно в интересах Соединенных Штатов".

"То же самое и в отношении Канады. Опять же, речь идет о том, что Трамп постоянно говорит: проблемы в Соединенных Штатах возникают из-за неравноправных правил торговли с Европейским Союзом, Канадой и другими странами. И он говорит о том, что "либо мы вообще не будем с ними торговать, либо будем вводить какие-то дополнительные налоги, таксы и так далее". И он говорит, "если Канада, например, станет штатом в составе Соединенных Штатов, тогда мы не будем вводить никакие дополнительные налоги", - пояснил Самусь.

В то же время, по его убеждению, на самом деле США нужны союзники в противостоянии с Китаем:

Мы все время говорили: основной фокус администрации Трампа во внешней политике, экономике - это будет Китай. А тут оказывается, основной фокус не на Китае, а на Канаде с Данией и с островом Гренландия".

Самусь советует расценивать это как подготовку и "разогрев" переговоров относительно лучших условий, экономических отношений с названными субъектами.

"Я, например, не могу себе представить, что Соединенные Штаты начнут какие-то силовые действия в отношении Гренландии, Панамы или включения Канады в состав Соединенных Штатов. Это просто нереалистично. И, действительно, в X можно это все публиковать, но именно для того, чтобы разогревать информационное пространство. Не дальше", - резюмировал эксперт.

Последние заявления Трампа

Как сообщал УНИАН, накануне избранный президент США Дональд Трамп поставил под сомнение право Дании на Гренландию. По словам избранного президента США, остров нужен Штатам "для нашей национальной безопасности".

Кроме того, Трамп заявил, что переименует Мексиканский залив на Американский залив и напомнил о планах ввести пошлины на импорт из Мексики и Канады.

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