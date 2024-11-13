Трамп и Байден встретились в Белом доме / коллаж УНИАН, фото ua.depositphotos.com

Дональд Трамп и Джо Байден встретились в Белом доме. Об этом сообщает CNN.

Отмечается, что избранный и ныне действующий президенты США провели встречу во время выборов лидера Республиканской партии в Сенате.