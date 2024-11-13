Трамп и Байден встретились в Белом доме

Избранный и пока действующий президенты США провели встречу во время выборов лидера Республиканской партии в Сенате.

Дональд Трамп и Джо Байден встретились в Белом доме. Об этом сообщает CNN. Отмечается, что избранный и ныне действующий президенты США провели встречу во время выборов лидера Республиканской партии в Сенате.

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