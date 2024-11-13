Дональд Трамп и Джо Байден встретились в Белом доме. Об этом сообщает CNN.
Отмечается, что избранный и ныне действующий президенты США провели встречу во время выборов лидера Республиканской партии в Сенате.
Избранный и пока действующий президенты США провели встречу во время выборов лидера Республиканской партии в Сенате.
Дональд Трамп и Джо Байден встретились в Белом доме. Об этом сообщает CNN.
Отмечается, что избранный и ныне действующий президенты США провели встречу во время выборов лидера Республиканской партии в Сенате.