В торжественном заседании Рады 16 июля примут участие депутаты первого созыва

На этой неделе будет отмечаться 30-летие принятие парламентом Декларации о государственном суверенитете.

16 июля в торжественном заседании Верховной Рады по случаю 30-летия принятия Декларации о государственном суверенитете примут участие около 150 народных депутатов первого созыва.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом председатель ВР Дмитрий Разумков сообщил на заседании Согласительного совета.

Он отметил, что на этой неделе будет отмечаться 30-летие принятие парламентом Декларации о государственном суверенитете.

Разумков напомнил, что 16 июля по этому поводу состоится торжественное заседание Верховной Рады.

«У нас будет около 150 народных депутатов первого созыва, которые будут принимать участие в торжественном заседании», - сказал Разумков.

Он обратился к Аппарату ВР относительно необходимости проработки вопроса размещения этих депутатов в сессионном зале.

Как известно, 16 июля 1990 года Верховная Рада Украинской PCP приняла Декларацию о государственном суверенитете Украины - исторический документ, который стал предтечей принятого годом позже Акта провозглашения независимости Украины.

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