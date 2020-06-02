Украина доказала Германии, что представители "ЛДНР" в ТКГ являются гражданами России – Кулеба

По словам Кулебы, этот факт был доказан максимально четко и прозрачно.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что во время встречи с министром обороны Аннегрет Крамп-Карренбауэр украинская делегация доказала, что представители так называемых «ДНР» и «ЛНР» в Трехсторонней контактной группе по Донбассу являются гражданами РФ.

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Об этом Кулеба сообщил во время прямой трансляции в соцсети Facebook из Берлина.

«Тот факт, что представители так называемых «ДНР» и «ЛНР» в ТКГ на самом деле являются российскими гражданами, он также был доведен максимально четко и прозрачно», - заявил он.

Как известно, в середине мая вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников сообщил, что украинская сторона во время одного из заседаний ТКГ сообщила делегации РФ о том, что Украине известно, что так называемые "приглашенные" от отдельных районов Донецкой и Луганской областей являются гражданами РФ.

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