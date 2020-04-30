Ткаченко призвал депутатов поддержать его инициативы для спасения малых и микропредприятий

Ряд предлагаемых нововведений в целом облегчит работу креативных индустрий и малого и микробизнеса, отметил Ткаченко.

Народный депутат от "Слуги народа" Александр Ткаченко призвал коллег по парламенту поддержать законопроекты для помощи бизнесу в сфере креативных индустрий. И поддержать инициативу расширения для спасения малых и микропредприятий.

С соответствующим обращением он выступил во время согласительного совета. Об этом депутат написал на своей странице в Facebook.

"Предложил немедленные шаги, которые облегчат законопроекты до минимизации регулирования налогов и увеличения прямого финансирования", – отметил Ткаченко.

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Среди предложенных Ткаченко шагов:

гранты должны быть введены не только для креативных индустрий, но и для малых и микропредприятий;

выделение 3% кредитов через государственные банки при двух условиях: средства будут направлены в оборот бизнеса и будут сохранены 60% рабочих мест;

введение новых форм налогообложения, которые будут более приемлемыми - как сейчас, так и в будущем;

нормы должны действовать в течение текущего и следующего года.

"То есть ряд нововведений в целом облегчит работу креативных индустрий и малого и микробизнеса. Часть из них будет направлена на краткосрочный эффект непосредственной прямой помощи на время кризиса, другая – облегчит работу креативных индустрий и ММБ на полтора года на постоянной основе", – добавил Ткаченко.

Ранее УНИАН сообщал, что Ткаченко на заседании экономического совета при Кабмине предложил свой план действий по срочной и среднесрочной помощи для малого и среднего бизнеса.