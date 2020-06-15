Тимошенко поддержит радикала Ляшко на довыборах в Раду

Сам Ляшко поблагодарил Тимошенко в соцсетях.

Партия «Батькивщина» Юлии Тимошенко не будет выдвигать собственного кандидата на довыборах в парламент в 208 округе. Вместо этого политсила поддержит выдвижение лидера РПЛ Олега Ляшко.

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Соответствующее заявление Тимошенко сделала на брифинге 15 июня.

«На 208 округе все украинские силы должны объединиться и выдвинуть единого кандидата... Человека, который на этом округе уже поддерживает более 30% людей: это Олег Ляшко. Он в Черниговской области особенно сильно работал, это по сути его родина, и он там имеет большую поддержку людей», - отметила она.

Сам Олег Ляшко поблагодарил Тимошенко в соцсетях.

Напомним, недавно народный депутат Юлия Тимошенко и бывший нардеп-"радикал" Олег Ляшко провели встречу в одном из ресторанов в центре столицы.

Как сообщал УНИАН, в 2016 году Ляшко назвал Тимошенко "московской кукушкой", обвиняя ее в планах по захвату власти. Позже Тимошенко заявила, что "прощает" Ляшко за эти слова.

Выборы в 208 округе проводятся в связи со смертью Нардепа Валерия Давиденко. Его нашли в Киеве 23 мая с огнестрельным ранением головы.

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