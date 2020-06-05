ЦИК на 25 октября назначила промежуточные выборы депутата в 208-м округе, где был избран погибший Давыденко

Избирательный процесс начнется сразу после опубликования проекта постановления о назначении выборов, при наличии на это средств.

Центральная избирательная комиссия на 25 октября назначила промежуточные выборы народного депутата в 208-м округе (Черниговская область), где был избран в Верховную Раду погибший Валерий Давыденко.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение члены ЦИК приняли сегодня на заседании.

"Назначить промежуточные выборы народного депутата Украины в одномандатном избирательном округе № 208 (Черниговская область) на воскресенье, 25 октября", - говорится в постановлении.

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Как сказала член ЦИК Александра Кармазь, избирательный процесс начнется сразу после опубликования проекта постановления о назначении выборов, при наличии на это средств.

"При рассмотрении вопроса о назначении выборов ЦИК столкнулась с определенными сложностями. Главное - это отсутствие бюджетных ассигнований для организации, подготовки и проведения выборов ... Мы много дискутировали и сошлись во мнении, что оптимально будет воспользоваться практикой, которую уже использовала ЦИК, - закон позволяет разводить во времени вопрос назначения выборов и вопрос опубликования проекта соответствующего постановления, после которого уже начинается избирательный процесс..." - отметила Кармазь.

Как сообщал УНИАН, 23 мая в Киеве в своем офисе на улице Большой Васильковской был найден мертвым с огнестрельным ранением головы народный депутат, член группы "Доверие" Валерий Давыденко (1973 года рождения). Рядом с ним был пистолет. Полиция открыла производство по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Полиция в качестве основной версии гибели Давыденко рассматривает самоубийство, однако следствие не исключало и версии инсценировки.

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