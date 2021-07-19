Накануне лидер белорусской оппозиции встретилась с белорусской диаспорой.

Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская прибыла в Соединенные Штаты Америки. Там ее ожидают во всех ключевых госучреждениях Вашингтона. Накануне Тихановская встретилась с белорусской громадой США.

Что Тихановская обещает людям и примет ли ее лично президент Джо Байден, рассказали в сюжете ТСН.

До начала митинга людей, которые собрались на встречу со Светланой Тихановской предупреждали, что она находится под охраной. Участников встречи просили не приближаться, не делать селфи и не пытаться передать подарки. Но с первых секунд приезда Тихановской все пошло не так.

Сначала американскую охрану оттеснили белорусские дети, которые хотели провести гостью к микрофонам. Впоследствии набрались смелости и родители, они передавали сувениры и говорили слова поддержки. Вместе белорусы сформировали живую цепь, держась за руки.

В программе визита Тихановской в Вашингтон разговоры с конгрессменами и сенаторами, а также встреча высокого уровня в Белом доме и Госдепе.

На вопрос, будет ли Тихановская встречаться с Джо Байденом, она ответила, что такая встреча планируется, но пока подтвердить это она не может.

Везде Тихановская будет просить о новых санкциях против режима Лукашенко и посредничестве США в решении кризиса власти в Беларуси.

За год противостояний с режимом Тихановская не стала политиком и не планирует выдвигаться на следующих президентских выборах. Она говорит, что в стране достаточно более подготовленных кандидатов. Ее же команда готова организовать президентские выборы в кратчайшие сроки, как только это станет возможным.

Ранее УНИАН уже сообщал, что в МИД озвучили подробности встречи Зеленского и Тихановской в Вильнюсе.

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Автор: Полина Кузенко