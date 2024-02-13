Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк прокомментировал активизацию российской пропаганды после назначения новым Главнокомандующим Александра Сырского.
Так, оккупанты активно спекулируют на теме места рождения украинского генерала - он родился во Владимирской области (СССР). Кроме того, они заявляют, что родители Сырского продолжают проживать в Российской Федерации.
Подоляк отметил, что довольно странно ставить в вину человеку то, что он родился в определенном месте. "Взрослый человек несет ответственность за себя самого, он же не несет ответственность за своих родных и близких, которые не являются членами непосредственно его семьи, если они живут своей жизнью", - сказал он.
Также он отметил, что происхождение Сырского не обсуждалось в обществе, когда нужно было планировать Киевскую и Харьковские операции, а также действия армии в зоне АТО и ООС.
"Давайте оценивать действия человека, а не то, где он родился, где живет часть его семьи... На мой взгляд, у Сырского очень четкая, конкретная биография человека, который умеет проводить успешные антироссийские военные операции. Кроме того, он относится к категории трудоголиков, он постоянно находится на переднем крае, постоянно внутри войны", - добавил советник главы ОП.
Реакция России на назначение Сырского:
Напомним, 8 февраля президент Украины Владимир Зеленский назначил Александра Сырского на должность Главнокомандующего Вооруженных Сил Украины.
Российская пропаганда сразу начала распространять информацию о происхождении генерала, пытаясь создать впечатление, что он "свой" для них.
При этом заместитель главы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев разразился проклятиями в сторону нового Главнокомандующего.