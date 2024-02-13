Подоляк призвал оценивать его действия.

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк прокомментировал активизацию российской пропаганды после назначения новым Главнокомандующим Александра Сырского.

Так, оккупанты активно спекулируют на теме места рождения украинского генерала - он родился во Владимирской области (СССР). Кроме того, они заявляют, что родители Сырского продолжают проживать в Российской Федерации.

Подоляк отметил, что довольно странно ставить в вину человеку то, что он родился в определенном месте. "Взрослый человек несет ответственность за себя самого, он же не несет ответственность за своих родных и близких, которые не являются членами непосредственно его семьи, если они живут своей жизнью", - сказал он.

Также он отметил, что происхождение Сырского не обсуждалось в обществе, когда нужно было планировать Киевскую и Харьковские операции, а также действия армии в зоне АТО и ООС.

"Давайте оценивать действия человека, а не то, где он родился, где живет часть его семьи... На мой взгляд, у Сырского очень четкая, конкретная биография человека, который умеет проводить успешные антироссийские военные операции. Кроме того, он относится к категории трудоголиков, он постоянно находится на переднем крае, постоянно внутри войны", - добавил советник главы ОП.

Реакция России на назначение Сырского:

Напомним, 8 февраля президент Украины Владимир Зеленский назначил Александра Сырского на должность Главнокомандующего Вооруженных Сил Украины.

Российская пропаганда сразу начала распространять информацию о происхождении генерала, пытаясь создать впечатление, что он "свой" для них.

При этом заместитель главы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев разразился проклятиями в сторону нового Главнокомандующего.

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