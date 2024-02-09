Он обрисовал в общих чертах новые задачи.

Лишь изменения и постоянное совершенствование средств и методов ведения боевых действий позволит добиться успеха на пути к победе. Об этом говорится в заявлении главнокомандующего ВСУ, генерал-полковника Александра Сырского.

Он отметил, что на повестке дня стоят новые задачи. "Прежде всего это четкое и детальное планирование действий всех органов военного управления, объединений, соединений и частей с учетом потребностей фронта в новейшем оружии, которое поступает от международных партнеров", - отмечает Сырский.

По его словам, необходимо самое быстрое и рациональное распределение и доставка всего необходимого для боевых частей. При этом добавил, что это было и остается основной задачей военной логистики.

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"Знать все без исключения потребности фронта и владеть ситуацией на каждом его участке – задача штабов всех уровней. Именно квалификация личного состава органов военного управления является решающей для разработки и успешной реализации замыслов и планов", - отмечает Сырский.

Он отмечает, что жизнь и здоровье военнослужащих является главной ценностью украинской армии, поэтому актуально соблюдение баланса между выполнением боевых задач и восстановлением частей и подразделений с интенсификацией обучения и подготовки личного состава.

Сырский подчеркивает необходимость внедрения новых технических решений, увеличения применения беспилотных систем, современных средств радиоэлектронной борьбы. При этом отмечает, что это является одним из будущих векторов построения победы в нашей освободительной войне.

По его словам, надежный тыл является одной из главных составляющих общего успеха в войне. Он поблагодарил всех, с кем служил в рядах Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины и ОСУВ "Хортица". Также поблагодарил каждого солдата, сержанта, офицера и генерала за совместную реализацию оперативных планов, что позволило сохранить жизни тысячам мирных граждан и спасти от оккупации территорию Украины.

Увольнение Залужного и назначение Сырского: что известно

Как сообщал УНИАН, вчера президент Украины Владимир Зеленский назначил Александра Сырского вместо Валерия Залужного на должность главнокомандующего Вооруженных Сил Украины.

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк отмечал, что такое решение приняли из-за необходимости пересмотра тактики действий, которая "не обеспечила в полном объеме должного результата в прошлом году".

Он добавил, что также нужно не допустить стагнации по линии фронта, найти новые решения и запустить процесс реформирования управленческих принципов в войсках.

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