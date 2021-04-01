Как показал опрос, председателю политсовета партии «Оппозиционная платформа - за жизнь» Виктору Медведчуку доверяют только 15% граждан, не доверяют - 74%, не знают его - 9%.

Рейтинг доверия к политикам возглавляет президент Украины Владимир Зеленский, которому доверяют 46% украинцев, не доверяют - 51%.

Об этом свидетельствуют результаты опрос, проведенного социологической группой «Рейтинг».

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Кроме того, мэру Киева Виталию Кличко доверяют 33%, не доверяют - 54%, бывшему премьер-министру, лидеру партии «Украинская стратегия» Владимиру Гройсману доверяют 32%, не доверяют - 58%; председателю Верховой Рады Дмитрию Разумкову доверяют 31%, не доверяют - 36%, не знают его - 29%.

Лидеру ВО «Батькивщина» Юлии Тимошенко доверяют 29% опрошенных, не доверяют - 69%; председателю партии «Европейская солидарность» Петру Порошенко доверяют 23%, не доверяют - 75%; сопредседателю фракции «Оппозиционная платформа - за жизнь» Юрию Бойко доверяют 23%, не доверяют - 58%, не знают его - 15%.

Бывшему премьер-министру Арсению Яценюку доверяют 22% граждан, не доверяют - 74%; министру внутренних дел Арсену Авакову доверяют 22%, не доверяют - 68%.

Действующему премьер-министру Денису Шмыгалю доверяют 16% респондентов, не доверяют - 51%, не слышали о таком - 27%. Председателю политсовета партии «Оппозиционная платформа - за жизнь» Виктору Медведчуку доверяют 15%, не доверяют - 74%, не знают его - 9%.

Опрос проведен 26-28 марта среди населения Украины в возрасте 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения. Выборочная совокупность - 2,5 тыс. респондентов. Опрос проводился методом CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing - телефонные интервью с использованием компьютера) на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95 - не более 2,0%

Новости Украины и мира на утро 1 апреля

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Автор: Константин Гончаров