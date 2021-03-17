По словам адвоката, такое решение означает, что оснований для ее увольнения не было, поэтому ее могут восстановить в должности. Она также имеет право на компенсацию.

Верховный Суд отменил указ президента об увольнении "судьи Майдана" Оксаны Царевич, которая во время Революции достоинства незаконно привлекала к ответственности активистов "Автомайдана".

Об этом на своей странице в Facebook сообщил адвокат потерпевших по делу Роман Маселко.

"Верховный Суд решил, что сознательно осуждать невиновных - это святое право каждого судьи. 16 членов Высшего совета правосудия и 5 судей Высшего админсуда решили, что она нарушила присягу. Но 3 верховных судьи считают иначе", - прокомментировал адвокат решения суда.

По его словам, такое решение означает, что оснований для ее увольнения не было, поэтому ее могут восстановить в должности. Она также имеет право на компенсацию.

Соответствующее решение о возобновлении Царевич на должности должны принимать в Печерском райсуде Киева, где она работала раньше.

Однако из-за того, что ее полномочия уже завершились, чтобы осуществлять судопроизводство, Царевич должна пройти процедуру назначения еще раз. Для этого ВСП должен подать заявление, а президент принять соответствующий указ.

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Дело скандальной судьи Царевич: что известно

судью Печерского райсуда Киева Оксану Царевич обвиняли в вынесении заведомо неправосудного решения (ч. 2 ст. 375 Уголовного кодекса). Эта статья УК, согласно решению Конституционного суда, утратила силу в декабре 2020 года.

Царевич обвиняли в том, что, заведомо зная о сфальсифицированных протоколах и рапортах сотрудников ГАИ, а также игнорируя доказательства невиновности водителей, она лишала последних права на управление транспортными средствами за поездку в резиденцию экс-президента Виктора Януковича "Межигорье".

В отдельных случаях к ответственности привлекались даже те лица, которые на момент якобы нарушения правил дорожного движения (отказ остановиться по требованию сотрудника милиции) вообще находились в другом месте.

В 2016 году Высший совет правосудия одобрил увольнение Царевич за нарушение присяги.

В июне 2020 года Шевченковский райсуд признал Царевич невиновной в вынесении заведомо неправосудных решений о привлечении к административной ответственности участников "Автомайдана" в январе 2014 года.

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Автор: Антонина Доломанжи