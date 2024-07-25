Высший антикоррупционный суд (ВАКС) обязал детективов Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) открыть уголовное производство против председателя правления государственной компании "Укрэнерго" Владимира Кудрицкого по факту получения неправомерной выгоды и легализации доходов, полученных коррупционным путем.

Соответствующее решение ВАКС опубликовал в Едином государственном реестре судебных решений 24 июля.

"Следственным судьей установлено, что обжалуется бездействие уполномоченных лиц НАБУ относительно невнесения в ЕРДР сведений о возможном совершении председателем правления НЭК "Укрэнерго" ЛИЦО_8 уголовных преступлений, предусмотренных ст. 209, ст. 364, ст. 368 УК Украины", - говорится в тексте судебного постановления.

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Заявление о совершении главой "Укрэнерго" преступления поступило в НАБУ 26 июня 2024 года, говорится в постановлении суда.

Речь идет о легализации средств, полученных преступным путем (ст. 209), злоупотреблении служебным положением (ст. 364) и принятии предложения, обещания или получения неправомерной выгоды (ст. 368).

Наказание по инкриминируемым статьям предусматривает лишение свободы от 5 до 8 лет с конфискацией имущества.

Ранее СБУ вместе с НАБУ задержали топ-менеджера "Укрэнерго" по подозрению в присвоении 10 млн грн на закупке бронежилетов весной 2022 года. Сам глава НЭК "Укрэнерго" Кудрицкий проходил по этому делу в качестве свидетеля.