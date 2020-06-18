Прокуратура закрыла три дела по заявлениям Портнова против Порошенко - Венедиктова

Речь идет о делах о назначении премьер-министра при отсутствии коалиции, вмешательстве в деятельность ОАСК и назначении членов ВСП.

По трем уголовным производствам, которые были открыты по заявлениям заместителя руководителя Администрации президента Виктора Януковича Андрея Портнова и в которых фигурирует экс-президент Петр Порошенко, не было найдено состава преступления и прокуратура их закрыла.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщила генеральный прокурор Ирина Венедиктова.

"На прошлой неделе закрыты еще три производства о назначении премьер-министра при отсутствии коалиции, вмешательстве в деятельность Окружного административного суда Киева и назначении членов Высшего совета правосудия. Эти производства были закрыты за отсутствием состава преступления. Они внесены в ЕРДР по заявлениям Андрея Портнова", - сказала генпрокурор.

В то же время она отметила, что сведения по делу о назначении Сергея Семочко на должность первого заместителя главы Службы внешней разведки были внесены в ЕРДР по заявлению действующего председателя СВР Валерия Кондратюка.

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"На прошлой неделе по заявлению председателя СВР было открыто дело и внесены сведения в ЕРДР. И генеральный прокурор Венедиктова сообщила народному депутату о совершении преступления (Порошенко - УНИАН)", - сказала она.

"В этом разница - когда заявление о преступлении делает председатель СВР, вы понимаете, что судебная и следственная перспектива была совсем другая", - подчеркнула генпрокурор.

Как сообщал УНИАН, Порошенко подозревается в предоставлении заведомо незаконного приказа, который побудил главу Службы внешней разведки Егора Божка к превышению служебных полномочий. Дело касается назначения Сергея Семочко на должность первого заместителя главы Службы внешней разведки.

Сторона обвинения обратилась в суд с ходатайством избрать Порошенко меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой залога в 10 млн грн.

Сегодня, 18 июня, прокуратура изменила ходатайство о мере пресечения для Порошенко с ареста на личное обязательство.

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