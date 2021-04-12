О стягивании войск России к украинской границе стало известно 30 марта.

Президент Владимир Зеленский заявил, что возможность российского вторжения в Украину вполне реальна и государство к этому готово.

Читайте такжеРоссия отказалась объяснить Украине причины стягивания войск к границе - МИДОб этом Зеленский заявил во время поездки на Донбасс в общении с журналистом CNN, передает "Украинская правда". "Конечно (возможность вторжения РФ является реальной – ред.). Мы это знаем. С 2014 года это может быть каждый день. Они (Россия – ред.) готовы, но мы тоже готовы, потому что это наша земля и наша территория", - заявил президент.

Обострение ситуации на Донбассе

С конца марта на фронте наблюдается обострение. Вооруженные формирования РФ прибегают к постоянным провокациям и нарушениям режима прекращения огня. Утром 8 апреля российско-оккупационные войска убили украинского военного, это 11-я потеря за две недели.

Стягивание российских войск к границе Украины

30 марта главнокомандующий Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак в Верховной Раде заявил, что Россия под видом подготовки к военным учениям "Запад 2021" стягивает войска к границе с Украиной: в Брянскую и Воронежскую области РФ и в оккупированный Крым. По его словам, вдоль российско-украинской границы и на оккупированных территориях Донбасса и Крыма находятся 28 батальонных тактических групп РФ.

Зеленский уверяет, что украинская армия может дать отпор любому, однако мир на Донбассе будет достигаться дипломатическим путем.

8 апреля Зеленский посетил украинские позиции на линии разграничения.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Ирина Погорелая